Algérie: Chanegriha supervise l'exécution d'un exercice tactique de nuit à la 2e Région militaire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, mercredi soir, au niveau du 2ème Polygone de tir et de manoeuvre de Rdjem Demmouche, dans le cadre de sa visite à la 2e Région militaire, un exercice tactique de nuit avec tirs réels, intitulé "Chihab-2024", indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de sa visite à la 2e Région militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a supervisé, hier soir, 22 mai 2024, au niveau du 2e Polygone de tir et de manoeuvre de Rdjem Demmouche, un exercice tactique de nuit avec tirs réels, intitulé "Chihab-2024", exécuté par les unités de la 38e Brigade d'infanterie mécanisée, appuyée par des unités de différentes forces et des unités de soutien technique, aérien et de défense aérienne du territoire", précise la même source.

Dans ce cadre, le Général d'Armée a suivi les exposés présentés respectivement par le Commandant de la 2e Région militaire et le Commandant de la 38e Brigade d'infanterie mécanisée, portant sur l'idée générale de l'exercice et ses phases d'exécution, ajoute le communiqué.

Au niveau du 2e Polygone de tir et de manoeuvre, le Général d'Armée "a suivi de près le déroulement de l'exercice, exécuté de nuit, dans des conditions proches du réel, conformément au plan établi".

"Les objectifs de cet exercice consistaient à améliorer les aptitudes des commandants et des états-majors dans la préparation et l'organisation des actions de combat nocturne et la coordination entre les différentes forces, en sus de faire acquérir aux commandants d'unités l'expérience nécessaire en matière de conduite des unités, à travers la coordination et la collaboration entre les unités et les unités élémentaires, et aux équipages davantage de maitrise des systèmes d'armes, et d'évaluer la disponibilité opérationnelle et la capacité de mener à bien, et en toutes circonstances, les missions de combat nocturnes", explique la même source.

"L'exécution de cet exercice a mis en évidence la capacité des unités à accomplir avec succès les tâches assignées, ainsi que la maitrise par les équipages des armes et équipements de haute technologie dont ils disposent. Elle a également démontré le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par nos forces armées durant ces dernières années", relève le communiqué.

Lors du débriefing organisé à l'issue de cet exercice, le Général d'Armée "a félicité les personnels des unités engagées pour les énormes efforts qu'ils ont consentis tout au long de l'année de préparation au combat, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de cet exercice".

Dans ce cadre, il a valorisé "les résultats enregistrés qui étaient en conformité avec les objectifs fixés, ainsi qu'avec la nature des principales missions imparties en territoire de compétence".

Par la suite, le Général d'Armée a passé en revue les unités et formations engagées dans cet exercice.

Hier après-midi, le Général d'Armée a inauguré le dépôt central des carburants à Mesbah. Après la cérémonie d'accueil, accompagné par le Commandant de la 2ème RM et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée a suivi "un exposé exhaustif sur cette importante unité, notamment les missions qui lui sont assignées dans la chaine d'approvisionnement en carburant au profit des différentes unités et formations de l'ANP, déployées en 2e RM".

Après l'inauguration de cette unité, le Général d'Armée "a inspecté ses différents services, infrastructures et ateliers et reçu des explications sur leurs missions", ajoute le communiqué.

A cette occasion, le Général d'Armée a souligné "l'importance accordée par le haut commandement de l'ANP aux unités de soutien en carburants, qui sont l'artère qui alimente le corps de bataille en énergie".

Il a également exhorté les responsables et les personnels sur "la nécessité d'assurer leur gestion rationnelle et leur maintien en condition pour leur permettre d'accomplir pleinement leurs missions imparties", conclut le communiqué.