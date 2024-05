Algérie: Année scolaire 2023-2024 - Les examens de rattrapage prévus du 23 au 27 juin

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a arrêté, jeudi, le calendrier des examens de rattrapage au titre de l'année 2023-2024, durant la période allant du 23 au 27 juin pour les trois cycles d'enseignement, indique un communiqué du ministère.

Les examens de rattrapage pour les 2e, 3e, et 4e années du cycle primaire auront lieu les 23 et 24 juin, et ceux du cycle moyen, le 26 et 27 juin pour les 1ère, 2e et 3e années, tandis que les examens de rattrapage pour les 1ère et 2e années secondaires se dérouleront les 23 et 24 juin.

Quant aux résultats, ils sont connus le 27 du même mois, précise le communiqué.

Dans ce cadre, le ministère veille à ce que tous les établissements éducatifs s'engagent à organiser ces épreuves pour tous les cycles d'enseignement "sans exception aucune", soulignant que ces examens "concernent les élèves ayant obtenu une moyenne annuelle allant entre 4,50 et 4,99/10 pour le cycle primaire, et entre 9 et 9,99/20 pour les cycles moyen et secondaire".

D'autre part, les examens de rattrapage seront organisés dans "les matières dans lesquelles les élèves n'ont pas obtenu la moyenne requise concernant les cycles primaire et moyen, et dans deux matières seulement parmi les matières où les élèves n'ont pas obtenu la moyenne pour le cycle secondaire", a indiqué la même source.

%

L'annonce et la communication des dates des examens de rattrapage des trois cycles aux élèves concernés et leurs parents, se feront jeudi 23 mai, à travers tous les moyens disponibles, notamment sur les sites électroniques et les pages officielles des directions de l'Education, ajoute le même communiqué.

A noter que cette mesure exclut les élèves qui passeront les épreuves du Baccalauréat et l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM).

Les examens de rattrapage constituent une étape "très importante, préservant les efforts des élèves concernés en leur accordant une deuxième chance pour réussir", outre "son impact positif sur les systèmes éducatifs et le passage d'une année à une autre durant le même cycle scolaire".