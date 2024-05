Algérie: Accidents de la route - 35 morts et 207 blessés en une semaine

ALGER — Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 207 autres ont été blessées dans 142 accidents corporels enregistrés au cours de cette semaine par les services de la Gendarmerie nationale au niveau de leur territoire de compétence.

Le Chef du bureau de communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale, le Sergent chef, Abdelhamid Amrani, a précisé jeudi dans une déclaration à l'APS, que le facteur humain demeurait la "principale cause" de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route, ajoutant que les conducteurs étaient à l'origine de 131 accidents dont 14 dus à une conduite sur le côté gauche, 19 (inattention des conducteurs) et 15 (non-respect de la distance de sécurité), tandis que les piétons ont provoqué 11 accidents".

"Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira avec 14 accidents, suivie de Constantine et Boumerdes (08), Tlemcen et Sétif sept (7)", a-t-il ajouté.

Selon le même responsable, les accidents de la route ont connu une augmentation en nombre d'accidents (+02), et de blessés (+6) et une "baisse" du nombre des victimes (-7) morts.

Dans le même contexte, le Sergent chef, Abdelhamid Amrani a appelé à "l'impératif de respecter le code de la route, notamment la réduction de la vitesse, le respect de la distance de sécurité, des priorités et de la signalisation routière".