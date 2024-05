Algérie: RGA - Réaction positive des agriculteurs et optimisme pour les résultats attendus

ALGER — La Chambre nationale d'Agriculture et l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) ont perçu une réaction positive des agriculteurs à l'opération de Recensement général de l'agriculture (RGA) s'étalant du 19 mai au 17 juillet prochain, et les professionnels sont optimistes quant à l'impact positif des résultats attendus de cette opération sur le secteur.

Lors d'une rencontre de coordination tenue, jeudi à Alger et coprésidée par le président de la Chambre, Mohamed Yazid Hambli, et le secrétaire général de l'UNPA, Abdellatif Dilmi, les membres du conseil d'administration de la Chambre ont affirmé avoir perçu "un bon démarrage de l'opération du recensement et une réaction positive des agriculteurs".

Ils ont également relevé que plusieurs agriculteurs "se sont rapprochés des services chargés du recensement général pour obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer leurs données".

Intervenant à cette occasion, M. Dilmi a mis en avant la nécessité de sensibiliser les agriculteurs à l'importance de l'opération de recensement, afin d'assurer une couverture pour tous, et de fournir des données répondant aux attentes des pouvoirs publics pour élaborer les stratégies agricoles à venir.

Il a rappelé que le recensement concernait aussi bien les agriculteurs que les exploitants, les éleveurs et les producteurs afin de connaître le potentiel et les capacités du secteur, planifier les programmes de production et négocier avec les autorités en matière de commercialisation, de stockage, d'importation et d'exportation.

M. Dilmi a exprimé, à cette occasion, ses remerciements au président de la République pour la "grande attention" qu'il porte au secteur agricole.

Recensement périodique via la plateforme "Ghorfati"

Par ailleurs, M. Hambli a mis l'accent sur l'impératif de sensibiliser à l'importance du recensement qui profiterait aux professionnels du secteur, soulignant que l'Etat a assuré tous les moyens notamment humains, pour mener à bien cette opération, et ce, à travers la mobilisation des cadres du secteur pour la superviser.

"Le recensement permettra d'éliminer les intrus dans le secteur et d'orienter les mécanismes de soutien vers les véritables agriculteurs", a-t-il estimé, mettant en avant la nécessité de conjuguer les efforts de l'ensemble des acteurs en vue de réaliser le succès escompté dans le secteur agricole.

A noter que le RGA de 2024 est le troisième recensement agricole en Algérie, après les recensements de 1973 et de 2001, sachant que cette opération, ayant pris des mois de préparation minutieuse et de coordination entre différents secteurs, offrira des données qui, elles, constitueront une base de référence pour l'élaboration des politiques futures de développement agricole et rural dans notre pays.

Dans une déclaration à l'APS, M. Hambli a précisé que la CNA s'attelait, depuis le lancement de la carte professionnelle de l'agriculteur en 2023, à la mise à jour de cette carte pour faciliter l'accès numérique à des données exactes sur les agriculteurs et les éleveurs, faisant état de 500.000 cartes distribuées l'année dernière.

"Leur objectif cette année est de conclure des accords avec divers partenaires à l'instar de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), des banques et des corps de sécurité, pour utiliser la plateforme numérique "Ghorfati" qui permet d'accéder aux informations de l'agriculteur via le code QR sur la carte professionnelle", a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, il a rappelé que la mise à jour de cette plateforme permettra de recenser les troupeaux, les terres agricoles et de localiser les exploitations agricoles de manière périodique, "ce qui fera de la plateforme un outil pour aider les autorités publiques à élaborer leurs futures stratégies".