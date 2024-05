Seychelles: La Francophonie avec Elles - Un fonds de solidarité pour les femmes des pays francophones - Disponible aux femmes du pays

Le fonds, qui vise à soutenir des actions de terrain destinées à renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes en mettant l'accent sur le développement durable, a été lancé le 8 mars.

Les femmes impliquées dans l'entreprenariat et la société civile ont jusqu'à la fin du mois de mai pour soumettre leurs propositions, avec la possibilité d'obtenir des subventions allant de 15 000 euros à 100 000 euros.

Le représentant de l'OIF pour l'océan Indien, Yohann GUÉRIN, s'est rendu aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - au début du mois et a assisté à une cérémonie au secrétariat du ministre de la jeunesse, des sports et de la famille au cours de laquelle la cinquième édition du fonds a été lancée dans l'archipel.

M. Guerin a eu l'occasion de rencontrer des bénéficiaires potentiels et a pris le temps d'expliquer les avantages du fonds et d'encourager les îles à soumettre le plus grand nombre de projets possible. Le fonds a trois objectifs principaux qui sont d'améliorer la participation et l'inclusion des femmes dans la vie économique et sociale - l'accès au marché du travail, à la terre et au financement, d'améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle et de soutenir les femmes qui souhaitent développer des activités génératrices de revenus et faciliter leur accès aux opportunités économiques.

S'exprimant au nom du ministère qui détient également le portefeuille du genre, Begitta Jeannevol a déclaré « ce projet intitulé "Francophonie avec Elles" qui vise des projets comme dit son nom centre vers des projets pour l'émancipation des femmes, augmenter la participation des femmes par exemple dans notre cas dans le sport. En tant que Ministère de la Famille aussi, notre vision est aussi de lutter pour les femmes et retirer les barrières qui les empêchent à leurs épanouissement, l'exemple de l'aide pour les garde d'enfants pendant la dernière édition des jeux des iles, les formants pour qu'elles puissent être à la tête des associations sportives, les femmes en productions d'alimentations, juste pour citer quelques exemples.

« Juliette Dine, jeune entrepreneuse et propriétaire de BlueSaphire Lady, qui envisage de soumettre un projet dans le cadre du Fonds de la Francophonie avec Elles, s'est félicitée de cette nouvelle opportunité.

« C'est une bonne initiative, surtout pour les femmes qui travaillent dans des secteurs cruciaux tels que l'agriculture, l'économie bleue, l'artisanat, les services locaux et la durabilité. Cependant, l'accent est mis aujourd'hui sur les femmes opérant en tant que groupe ou association en tant que bénéficiaires de ces fonds, alors que l'accent devrait être mis également sur les commerçantes, les individus et les femmes entrepreneurs qui gèrent leurs entreprises elles-mêmes ».

C'est en juillet 2020, alors que la pandémie avait un impact négatif au niveau international, notamment pour les femmes qui étaient les plus touchées, que le Conseil permanent de la Francophonie, sur proposition du Secrétaire général de la Francophonie, a créé un Fonds de solidarité pour les femmes francophones [La Francophonie avec Elles].

Les quatre premières éditions du Fonds ont démontré, par des résultats tangibles, la pertinence et l'utilité de ce mécanisme. En soutenant 252 projets, le Fonds a influencé de manière significative la vie de près de 57 000 filles et femmes à travers 33 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

A travers ce Fonds, l'OIF poursuit son engagement en faveur de l'émancipation socio-économique des filles et des femmes, dans le but d'atteindre l'égalité des genres, d'éradiquer la pauvreté et de promouvoir une croissance inclusive.

Initialement prévu pour une durée de quatre ans, le projet a été prolongé suite à l'adoption d'une résolution lors de la Conférence ministérielle de la Francophonie à Yaoundé en novembre 2023, axant le projet sur l'autonomisation économique des femmes.

Le Fonds soutient des projets concrets lancés par des organisations locales et bénéficiant à des dizaines de milliers de femmes en situation de vulnérabilité dans les pays francophones.

Ces initiatives visent à accroître l'autonomie financière des femmes, à renforcer leur confiance en elles et leurs capacités, et ont de multiples répercussions positives sur leurs familles et leurs communautés.

Les femmes des Seychelles ont jusqu'au 31 mai pour soumettre leurs projets sur la plateforme en ligne : Organisation internationale de la Francophonie (OIF) | 5ème édition du Fonds « La Francophonie avec Elles »