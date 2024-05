Centrafrique: Étendre les filets sociaux aux ménages vulnérables

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un don de 30 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA)* en faveur du Projet de filets sociaux adaptatifs et productifs en République centrafricaine (RCA).

Le projet vise à accroître la protection sociale à destination des familles pauvres et vulnérables dans les zones ciblées et à renforcer la capacité de réaction des systèmes de prestation face aux chocs.

« Renforcer les filets sociaux en RCA est un facteur essentiel pour développer son capital humain et renforcer le contrat social », explique Guido Rurangwa, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la République centrafricaine. « Le Projet de filets sociaux adaptatifs et productifs autonomisera les plus vulnérables et leur permettra d'améliorer la santé et l'éducation, ainsi que la qualité de vie de leurs familles. »

Le projet sera mis en oeuvre dans deux régions caractérisées par des niveaux élevés de pauvreté et de vulnérabilité au changement climatique. Selon la dernière cartographie disponible de la pauvreté, les régions de Kagas et du Haut-Oubangui ont un taux d'incidence de la pauvreté de respectivement 78,60 % et 84,65 %. Environ 45 000 ménages devraient bénéficier de transferts réguliers de filets de protection sociale et de formations pour renforcer leur capital humain et les aider à faire face aux chocs climatiques.

%

Le projet devrait accroître la couverture des filets de protection sociale de 3 % à 4 % par an au cours de sa mise en oeuvre, qui commencera dans les communes et les communautés les plus accessibles au sein des préfectures sélectionnées. Ce faisant, l'intervention contribuera à prévenir les conflits et à stabiliser ces communautés.

*L'Association internationale de développement (IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à faible taux d'intérêt ou sans intérêts en faveur de projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis.

L'IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA permettent d'apporter des changements positifs dans la vie de 1,6 milliard de personnes résidant dans les pays éligibles à son aide. Depuis sa création, l'IDA a soutenu des activités dans 113 pays. Le volume annuel des engagements est en constante augmentation et s'est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l'Afrique.