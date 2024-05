Madagascar: Coupe de Madagascar/Quarts de finale - Un choc Uscafoot-Inate FC Rouge à l'affiche

Final 8. Le calendrier des quarts de finale de la Telma Coupe de Madagascar est connu, après le tirage au sort qui s'est tenu, hier, au siège de Telma à Andraharo. Les quarts promettent déjà des confrontations épiques, avec en tête d'affiche, l'Elgeco Plus, tenant du titre, qui accueillera la sélection d'Ajesaia Bongolava au Stade de By-pass. Le duel tant attendu entre l'Uscafoot et l'Inate FC Rouge s'annonce intense au Stade d'Alarobia. Ce match revêt une dimension particulière, une revanche en perspective pour l'Uscafoot, éliminé par l'Inate FC Rouge (anciennement FC Rouge) lors de la seizième de finale de l'édition précédente. Les deux équipes, au sommet de leur forme, se sont récemment neutralisées lors des deux dernières rencontres amicales, affichant un équilibre certain. Mais ce n'est pas le seul duel qui retient l'attention. Le Disciples FC affrontera le Fosa Juniors dans un match qui s'annonce tout aussi acharné, tandis que le CFFA Andoharanofotsy croisera le Zanakala FC.

En demi-finale, le vainqueur du match entre l'Egeco et l'Ajesaia sera opposé au vainqueur de l'Uscafoot-Inate FC Rouge, tandis que l'autre demi-finale verra s'affronter les gagnants des rencontres entre le Disciples FC et le Fosa Juniors d'une part, et entre le CFFA et le Zanakala FC d'autre part. Les amateurs de football malgache auront rendez-vous les 1er et 2 juin prochains pour assister à ces affrontements de haut niveau, tandis que les demi-finales se tiendront deux semaines après le championnat de Madagascar Pro League.