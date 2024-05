Madagascar: Groupe de la BAD - Déterminé à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement

L'insuffisance des ressources en eau représente une grande menace, même pour la capitale de Madagascar, face à la forte croissance démographique. Dans les autres pays d'Afrique, cette problématique est également un véritable casse-tête. C'est ce qui a été mis en exergue, durant le 10e Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu à Bali. La Banque africaine de développement (BAD), aux côtés de la Facilité africaine de l'eau, joue un rôle central à cet événement triennal qui a pour thème « L'eau pour une prospérité partagée ».

Le Forum rassemble des milliers de participants, issus de divers secteurs, pour débattre des enjeux mondiaux liés à l'eau. La participation de la BAD à ce forum démontre son engagement inébranlable à favoriser la croissance économique et le développement durable en Afrique. Mtchera Chirwa, coordonnateur de la Facilité africaine de l'eau, représentant le Groupe de la BAD a souligné cet engagement en déclarant : « La BAD est déterminée à contribuer à une Afrique prospère où chacun a accès aux ressources essentielles telles que l'eau et l'assainissement. » La délégation de la BAD coorganise et participe à plus d'une douzaine d'événements, partageant des idées, des stratégies et des succès en matière de développement durable. Le 21 mai, elle a présenté l'Initiative d'investissement pour l'assainissement urbain en Afrique, un nouveau guichet de financement visant à améliorer l'assainissement dans les zones urbaines du continent.

Partenariats. Le 22 mai, Mtchera Chirwa a dirigé une session sur le financement innovant et la mobilisation des ressources pour des investissements résilients au climat dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette session a mis en avant l'importance de la préparation et de la coordination des projets, soutenues par des solutions de financement innovantes. En marge des sessions officielles, la délégation de la BAD a rencontré des donateurs et des chefs d'entreprise pour discuter de partenariats et de financements visant à répondre aux besoins croissants de l'Afrique en matière d'amélioration des services d'eau et d'assainissement. Bref, les acteurs internationaux mènent une collaboration qui vise à présenter un front uni et à enrichir le dialogue mondial avec les connaissances et les expériences du secteur de l'eau.