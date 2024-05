Madagascar: Obscurité dans la Cité du Soleil

Pauvres. La grande majorité des Malgaches le sont encore. Le dernier rapport publié par la Banque Mondiale donne un chiffre inquiétant de 24,8 millions de Malgaches qui sont encore classés dans la catégorie de population démunie.

Obscurité dans la Cité du Soleil

Une pauvreté qui trouve notamment son origine dans le manque d'emplois formels capables de répondre aux demandes de plus en plus élevées surtout de la part des jeunes. En somme, en raison d'une croissance démographique dont le taux ne cesse d'augmenter, il y a, chaque année, beaucoup plus de jeunes demandeurs que d'emplois disponibles. L'exemple le plus marquant que l'on peut citer se trouve dans la région Atsimo-andrefana, plus exactement à Toliara où d'après un chef d'entreprise de service spécialisé dans le recrutement, sur seulement une dizaine d'offres d'emplois, l'on peut compter au moins 150 postulants surtout au niveau des jeunes. Et les rares offres disponibles émanent principalement des secteurs classiques comme le commerce, l'hôtellerie, le tourisme.

L'on peut également relever quelques offres de la part des sociétés industrielles qui ont eu cette capacité de résister à cette situation de crise éternelle que le Sud a connu et continue de connaître dans son histoire qui lui a toujours inculqué ce statut d'éternel oublié des dirigeants. Encore heureux que le régime actuel commence à afficher une certaine détermination, sinon une détermination certaine à renverser la donne et faire du Sud un des pôles de développement au pays. Et ce ne sont pas les potentiels qui manquent pour relever ce défi.

%

L'on a notamment en tête les potentiels miniers du Sud qui peuvent être transformés en source d'emploi si l'on arrive à les transformer, à travers la création d'entreprises. Le problème dans le Sud, c'est que l'on a tendance à perdre du temps, dans les débats d'opportunité comme c'est notamment le cas dans les grandes mines de la taille du projet Base Toliara. En attendant la fin de ces débats, ce sont de nombreux jeunes qui perdent des opportunités d'emplois. Avec ce que cela suppose d'aggravation de la pauvreté ou encore l'augmentation du taux de la criminalité, conséquence d'une oisiveté dont sont victimes les jeunes. Des jeunes Tuléarois qui méritent pourtant de bénéficier d'emplois dignes et ne plus vivre dans l'obscurité du chômage dans une ville que l'on appelle pourtant la Cité du...Soleil.