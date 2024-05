Afrique: Trois étudiants malgaches en Chine pour la finale internationale de la Huawei ICT Competition 2023-2024

La HUAWEI ICT Competition 2023-2024, réputée pour être une plateforme de renommée mondiale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), s'apprête à se terminer en beauté avec sa phase finale sur le thème « Connection, glory and future ». Madagascar s'est imposé comme un concurrent de taille, parmi les 74 pays participants représentant 7 régions du monde, 170 000 étudiants de plus de 2 000 universités et collèges, avec trois de ses étudiants parvenant à se qualifier pour la phase finale internationale.

Fierté pour Madagascar

L'équipe nationale malgache, constituée par RAKOTOARISON Naly Ny Ianja, KANTOHERY Tsitohaina et Tsitohaimbita Jean De Dieu RANDRIAMANANJARA, porte haut les couleurs de la Grande Île dans la catégorie Network Track (Réseau). Ces étudiants n'ont pas seulement réussi à se démarquer; ils ont également démontré une préparation rigoureuse et une détermination qui les ont propulsés parmi les finalistes, surclassant 76 autres participants de la région Subsaharienne.

Madagascar et la HUAWEI ICT Competition

Ce n'est pas la première fois que Madagascar se distingue dans cette compétition internationale. Pour sa troisième participation à l'ICT Competition, qui en est à sa huitième édition, la Grande Île a une fois de plus prouvé sa compétence dans ce domaine. Les catégories de la compétition incluent : Innovation, Computing, Cloud et Network, offrant ainsi une opportunité unique pour les jeunes talents du monde entier de se faire remarquer sur la scène internationale.

Plus qu'une simple compétition

Pour Huawei, cet événement va bien au-delà d'une simple compétition ; il est considéré comme une initiative essentielle pour le partage de connaissances et l'intégration entre l'industrie et les systèmes éducatifs. Grâce à l'engagement et au soutien continu de Huawei Madagascar, les représentants malgaches ont bénéficié d'un accompagnement leur permettant de performer dans cette compétition mais aussi de donner une chance à tous les talents malgaches de briller aux yeux du monde.

En somme, la participation de Madagascar à cette édition de la Huawei ICT Competition souligne l'ascension du pays dans le domaine des TIC et met en lumière l'importance de tels événements dans la formation et le développement des futures générations.

Pour plus d'informations et pour suivre les résultats en direct, vous pouvez visiter le site web officiel de la Huawei ICT Competition : https://www.huawei.com/minisite/ict-competition-2023-2024-global/en/index.html