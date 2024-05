Afrique: Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger - « Disco Afrika - Une histoire malagasy » de Luck Razanajaona en compétition

Le cinéma malgache de nouveau sous les feux des projecteurs à l'international

« Disco Afrika - une histoire malagasy » du cinéaste Luck Razanajaona est en effet en compétition à la 21ème édition du Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tánger, Espagne, qui débutera ce jour jusqu'au au 1er juin 2024.

Ce Festival honore les films africains et les jeunes cinéastes du Continent. Ceci sera l'opportunité pour Madagascar de montrer une part de son histoire mais aussi de briller à travers le Cinéma.

Le premier long-métrage de Luck Razanajaona.« Disco Afrika - une histoire malagasy » raconte l'histoire de Kwame 20 ans, qui revient dans sa ville natale, Tamatave, après un drame dans les mines de Saphir où il travaillait. Vivant avec sa mère et sans travail, il vit au jour le jour en se confrontant aux crises sociales et la corruption dans son pays. Entre l'argent facile et la loyauté ; entre l'individualisme ou le réveil politique, il doit faire un choix.

Ce film, qui est une coproduction malgache, française, allemande, mauricienne, sud-africaine et Qatari, est le premier long-métrage de Luck Razanajaona, un cinéaste multi primé dans les festivals mondiaux. Il est sortant de l'École supérieure des Arts Visuels de Marrakech. Il a à son actif trois courts métrages et un long métrage documentaire en coréalisation avec Tovoniaina Rasoanaivo.

De festival en festival

Ce film a fait bien du chemin et fait parler de lui depuis sa sortie.

Tourné en 2022 à l'Est de Madagascar, il a fait sa première au 20e Festival international du Film de Marrakech en Novembre 2023 puis enchaîne avec le Festival International du film de Berlin en Février 2024 où il a été honoré par la « Mention Honorable » du Prix AG KINO-GILDE. Il a également été en compétition au Toronto International Film Festival NEXT WAVE au mois de mars dernier ainsi que lors du Festival du Cinéma Africa Latina de Milan en avril. Et ce n'est pas fini. Cette fois, c'est au tour de l'Espagne de le découvrir grâce à ce festival qui commence aujourd'hui. Cette participation du jeune réalisateur malgache au festival est d'ailleurs soutenu par le consulat honoraire d'Espagne, une manière pour ce Consulat de témoigner de son engagement dans l'appui des artistes malgaches dans leur démarche artistique et leur épanouissement tout en ouvrant pour eux des opportunités d'échanges et de collaboration artistique avec les professionnels espagnols.

Après l'Espagne, « Disco Afrika - une histoire malagasy » poursuivra sa route dans les festivals mondiaux ; ainsi, il sera à l'honneur en Afrique du Sud, en Allemagne, en Autriche et à Madagascar.