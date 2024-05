Madagascar: Education nationale - Le calendrier scolaire et celui des examens officiels de l'année 2024-2025, publiés

A 25 jours du premier examen officiel et à 35 jours de la fin de l'année scolaire 2023-2024, le calendrier scolaire et celui des examens officiels pour l'année 2024-2025 viennent d'être dévoilés par le ministère de l'Education nationale (MEN) et ce, suivant les arrêtés n° 7828/2024 fixant le calendrier scolaire et n°7829/2024 fixant le calendrier des examens. Fractionnée en périodes d'environ sept semaines chacune, l'année scolaire 2024-2025 débutera le 9 septembre 2024 et s'achèvera le 20 juin 2025. Ainsi, cette prochaine année scolaire maintient toujours le système de périodes, adopté depuis plusieurs années maintenant, après le système de bimestres, à la place des traditionnels trimestres.

Périodes, pauses et vacances. La première période s'étend du 9 septembre au 25 octobre 2024, suivie de la pause de la Toussaint, du 26 octobre au 3 novembre 2024. La deuxième période débute le 4 novembre et s'achève le 20 décembre 2024, suivie des vacances de Noël, du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025. La troisième période, du 6 janvier au 21 février 2025 inclut également les Journées des écoles les 19, 20 et 21 février 2025. S'ensuit la pause de février, du 22 février au 2 mars. Quant à la quatrième période, elle s'étend du 3 mars au 11 avril 2025, suivie de la pause pascale, du 12 au 27 avril 2025. La cinquième et dernière période de l'année scolaire 2024-2025 débute le 28 avril pour s'achever le 20 juin 2025. Les grandes vacances de 2025 débuteront ainsi le 21 juin 2025.

Examens. Quant aux examens officiels de 2025 sous la responsabilité du MEN, l'ouverture des hostilités est prévue pour le mardi 17 juin 2025, date du CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires). Pour ce premier examen officiel de l'année et le concours d'entrée en sixième dans les collèges publics, les inscriptions débuteront le 6 janvier et seront clôturées le 28 février 2025.

Les candidats au BEPC (Brevet d'études du premier cycle) passeront leurs épreuves écrites le 30 juin 2025 et ce, pour 4 jours. Le BEPC se termine le 3 juillet 2025. Les inscriptions à cet examen et aux concours d'entrée en seconde dans les lycées publics ont lieu du 13 janvier au 7 mars 2025.

Quant aux CAE et CAP, les dates de ces examens sont fixées respectivement aux 26 et 27 août (CAE/EP) et aux 28 et 29 octobre 2025 (CAP/EP).