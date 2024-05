Madagascar: Le TPLA souffle ses 40 bougies

Le Tobim-pitsaboana Loterana Ambohibao (TPLA) célèbre cette année son 40e anniversaire. Le coup d'envoi de cette célébration a été marqué par un culte et des expositions. Des dépistages gratuits de l'hypertension artérielle, du diabète, consultations en ORL et des échographies sont organisés sur place jusqu'à ce jour et se poursuivront à son annexe aux 67ha dans la matinée de demain. Suivra la tenue d'un culte dans la matinée du dimanche aux 67ha et la journée sera clôturée par un « nofon-kena mitam-pihavanana » à partir de 13h. « Pour marquer ce 40e anniversaire, le comité organisateur prévoit de faire du TPLA un complexe hospitalier avec un service pédiatrique et néphrologique.

Les services déjà existants seront aussi améliorés. Une chapelle sera également construite et le comité organisateur prévoit l'achat d'une radio numérique », selon le Dr Prosper Ranarivony, médecin chef auprès du TPLA Ambohibao. Cet établissement est surtout connu par son centre de traitement des toxicomanes mais d'autres services comme la maternité, la chirurgie dispensaire et le laboratoire sont aussi disponibles sur place. Il dispose des annexes aux 67ha, Tsiroanomandidy et Anosibe Ifanja. La clôture de la célébration se tiendra en décembre au FLM Toby Betesda Ambohibao.