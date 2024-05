Cote d'Ivoire: Aéroport rénové de Korhogo - L' ouvrage a coûté 23 milliards de Fcfa

Inauguré le 18 Mai 2024, l’aéroport rénové de Korhogo est une infrastructure dotée d’équipements aéronautiques de dernières générations pour assurer le confort des passagers. D’un coût estimé à 23 milliards FCfa, le nouvel aéroport de Korhogo répond aux normes nationales et internationales. Selon une source officielle proche du ministère ivoirien des transports.

L’infrastructure aéroportuaire dispose d’aides visuelles, ajoute cette source, de matériels radioélectriques et météorologiques, d’un système d’atterrissage, d’un parking automobile de plus de 120 véhicules, d’un réseau de voirie de 5 km, de bureaux pour le personnel, ainsi que de voiries et d'ouvrages d’assainissement.

« La mise en service de l’aéroport réhabilité de Korhogo permet d’instaurer une nouvelle dynamique dans le secteur aéronautique et de renforcer les liaisons aériennes entre les différentes villes du pays », se réjouit Dagnogo Balla, cadre de la région. La réalisation d'un nouvel aéroport à Korhogo et le flux continu d’investissements étrangers sera bénéfique à la région du Poro, en termes de croissance et de création d’emplois. Situé à 600 Km d’Abidjan, cet aéroport permettra à un nombre important de voyageurs de rallier rapidement Korhogo. Cela contribuera à assurer la compétitivité du tourisme intérieur. Avec cette infrastructure, le nombre de passagers passera à 150 000 /an contre 23 000 par le passé.