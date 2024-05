Madagascar: Actions sociales - 13 000 brioches et chocolats pour soutenir les « Orchidées Blanches »

Le coup d'envoi de l'opération de levée de fonds du centre médico-éducatif les « Orchidées Blanches » s'est tenu hier à son siège à Androhibe. Pour cette 52è édition, 10 000 brioches et 3 000 chocolats seront mis en vente au grand public jusqu'à demain.

Le centre médico-éducatif les « Orchidées Blanches » relance encore une fois cette année l'opération « brioche et chocolat » qu'il organise depuis sa création en 1972. C'est sans doute, l'une des activités devenues une tradition du centre et pour cette année 10 000 brioches et 3 000 chocolats seront vendus au grand public. L'objectif est d'obtenir des fonds pour compenser les charges de fonctionnement du centre et de sensibiliser la communauté pour l'accueil et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ceux et celles qui souhaitent y participer peuvent se rendre au siège du centre sis à Androhibe, La City Ivandry ou au Lycée Français à Ambatobe jusqu'à samedi. Le prix de la brioche est maintenu à 2 500 ariary la pièce mais le chocolat sera, par contre, vendu à 5 000 ariary à cause de la hausse du prix du cacao.

Organisations. Cette activité entre également dans le cadre de la pérennisation des actions de l'ONG en faveur du handicap intellectuel. A travers cette action, le centre lance un appel à la citoyenneté de tous pour aider l'association à pérenniser ses oeuvres dans l'accompagnement des personnes déficientes intellectuelles ainsi que leurs familles et surtout la solidarité pour une société inclusive et solidaire. Il y a aussi la mobilisation des entreprises et sociétés à apporter leur part dans la promotion des droits des personnes déficientes intellectuelles et ainsi que leurs familles. A rappeler que le centre enseigne, forme et éduque les enfants et les adultes en déficience intellectuelle afin qu'ils ne soient pas un fardeau ni pour leurs familles ni pour la société.