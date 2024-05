Madagascar: Mondial Pupilles - Le club FC Nisi se classe à la 57e place

Le représentant de Madagascar, FC Nisi a clôturé sa deuxième participation au tournoi mondial pupilles Plomelin en se classant à la 57e place sur 64 équipes.

L'école de football Nisi a représenté Madagascar pour la deuxième fois au tournoi mondial pupilles Plomelin, une compétition internationale de football U13. Sous la présidence de Célin Randrianantenaina, et les deux coachs Sitraka et Ravo Tsihoarana, l'équipe a dignement défendu les couleurs de la Grande Île lors de cette 36e édition, qui s'est déroulée du 9 au 12 mai. L'école a conclu sa deuxième participation à la 57e place parmi les 64 équipes participantes. « La compétition s'est déroulée avec succès et la délégation est rentrée à Madagascar en toute beauté. Je tiens tout d'abord à remercier Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Malgache de Football, ainsi que la Ligue Analamanga pour leur soutien et leur aide dans la préparation administrative qui a rendu notre participation possible pour la deuxième fois. Malgré seulement deux mois de préparation cette année en raison de notre inscription sur la liste d'attente, nous avons finalement été sélectionnés », exprime le président de l'école avec satisfaction.

Sollicité. Malgré des défis, notamment des problèmes de visas ayant affecté une partie de l'équipe, Nisi a pu disputer ses matchs de la première journée grâce à des renforts fournis par l'organisateur pour éviter les forfaits. Les autres joueurs ont pu rejoindre l'équipe dès leur arrivée le lendemain. Les rencontres de la phase de groupe se sont déroulées au Centre de Plogastel, où l'équipe a fait preuve de détermination et de fierté à représenter Madagascar. La dernière journée du tournoi a été marquée par la célébration de la culture malgache lors du défilé à Plomelin. « Madagascar a été sollicité par les organisateurs pour participer à cette présentation. En reconnaissance du fair-play exemplaire de l'équipe, Nisi a également remporté le prix du fair-play, récompensant leur comportement tant sur le terrain qu'en dehors, y compris dans leur centre respectif, Plogastel », poursuit-il.

De retour à Madagascar, les jeunes joueurs ont repris leurs entraînements quotidiens sur le terrain de l'école, situé à Analamahitsy Carrière. Cependant, des obstacles sont apparus concernant l'accès au terrain de l'Enam pour leurs entraînements. « Nisi a effectué son entraînement sur sa propre pelouse le 3 janvier 2024 après avoir reçu une lettre de l'Enam nous privant de l'accès à leur terrain, même si notre propre terrain n'était pas encore prêt pour accueillir l'entraînement. Nous avons utilisé le terrain de l'Enam pendant 4 ans et il n'était pas prévu que nous le quittions ce 3 janvier. C'est leur terrain et ils sont libres de décider, mais nous avons été surpris par cette décision. Je tiens à souligner que nous n'avons aucun problème avec l'Enam, mais selon leurs dires, plusieurs ministères ont besoin d'utiliser le terrain, nous obligeant ainsi à chercher d'autres options. Jusqu'à présent, je pose la question car aucun de ces ministères mentionnés n'a encore utilisé le terrain », a souligné Célin Randrianantenaina.