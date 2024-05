Madagascar: Dialogue public-privé - Focus sur les ressources génétiques et connaissances traditionnelles

Le processus de Dialogue public-privé (DPP), pour la préparation de l'avant-projet de loi relative à l'Accès et Partages des Avantages (APA) des ressources génétiques et connaissances traditionnelles, progresse de manière significative.

La semaine dernière, une réunion du DPP s'est tenue, conformément au calendrier convenu entre le secteur public et le secteur privé. Initiée par le Groupement des Exportateurs d'Huiles Essentielles de Madagascar (GEHEM) via le FIVMPAMA, cette rencontre visait à intégrer les propositions du secteur privé pour améliorer la version initiale de l'avant-projet de loi APA. L'objectif est de garantir une application efficace de la loi tout en prenant en compte l'intérêt général du pays. Avant cette réunion, des consultations avaient été organisées séparément entre les secteurs privé et public. Le 16 mai, la réunion a inclus une représentation élargie du secteur public, avec des ministères clés tels que les Affaires Étrangères, la Justice, l'Économie et les Finances, l'Agriculture et l'Élevage, l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, ainsi que la Pêche et l'Économie Bleue. Cette rencontre a été présidée par un représentant du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, président du comité de pilotage du DPP.

Issue. La réunion a abouti à un consensus sur le champ d'application de la loi, élément central pour orienter les travaux préparatoires et finaliser l'avant-projet de loi, prévu pour juillet prochain. Les progrès réalisés sont le fruit de plusieurs mois de préparation intensive et de l'engagement des parties prenantes dans une démarche constructive. Le DPP sur l'APA bénéficie de l'expertise du programme Clim-Invest de l'Union européenne et du projet BioInnovation Afrique de la GIZ. Ces contributions d'experts sont essentielles pour assurer une approche rigoureuse et équilibrée dans l'élaboration de ce cadre juridique national. Cette initiative promet de renforcer la gestion des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles à Madagascar, tout en assurant un partage équitable des avantages qui en découlent.