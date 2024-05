Cote d'Ivoire: Coopération commerciale - Les échanges commerciaux avec la Suisse s'élèvent à environ 1,8 milliards d'euros

Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et la Suisse s’élèvent à environ 1,8 milliards d’euros, a annoncé le ministre du Commerce et de l’Industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, le jeudi 23 mai 2024, à son cabinet à Abidjan-Plateau. Il s’exprimait à l’occasion d’une rencontre avec une délégation d’hommes d’affaires suisses. Rapporte le site fratmat.info.

« Nous travaillons pour que les échanges avec votre pays se diversifient afin que cela ne soit pas concentré sur un ou deux produits. Il y a donc des efforts à ce niveau », a poursuivi le ministre comme précisé par cette source gouvernementale. Soulignant qu’avec les différentes crises, la Côte d’Ivoire travaille également pour que le taux d’inflation soit globalement maîtrisé.

Selon lui, la Suisse fait partie des trois premiers partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire et que plusieurs entreprises suisses ont déjà fait confiance à la Côte d’Ivoire. Elles sont présentes, entre autres, dans l’agro-alimentaire, les services, les infrastructures.

« Cette visite permet à ces entreprises de consolider leurs positions. Et c’est l’occasion pour nous de présenter les opportunités et les atouts économiques du pays pour celles qui ne sont pas encore présentes », a indiqué le ministre. Et ce, à travers tous les projets sectoriels que les ministères ont, mais aussi l’amélioration continue des affaires en Côte d’Ivoire sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara.

C’est pourquoi il invite les opérateurs économiques suisses à venir investir en Côte d’Ivoire, car il y a des perspectives en termes d’installation de différentes unités, notamment dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, le secteur de l’eau, etc.

Le directeur des affaires économiques au secrétariat en charge du commerce extérieur de la Suisse, Ivo Germann et chef de la délégation, s’est dit heureux de conduire cette mission économique en Côte d’Ivoire.

« Notre but principal est d’exploiter l’offre économique ivoirienne », dit-il, soulignant que cette visite s’inscrit dans les relations bilatérales entre la Suisse et la Côte d’Ivoire. Selon lui, la Côte d’ivoire était en 2023, le quatrième partenaire commercial de la Suisse en Afrique.

Pour lui, le secteur privé est nécessaire pour un développement durable, car la majorité des entreprises suisses sont des Pme. « Notre objectif est d’avoir une vue d’ensemble compréhensive de l’offre économique ivoirienne », dit-il. A l’en croire, en 2023, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de 1,200 milliard de francs suisses.« Les investissements directs en Côte d’Ivoire sont passé de 2,5 milliards de dollars en 2000 à près de 12,3 milliards de dollars en 2020 », a fait savoir Ivo Germann. Indiquant que plus de 40 entreprises suisses sont présentes en Côte d’Ivoire et génèrent de nombreux emplois de qualité. Présente en Côte d’Ivoire du 23 au 25 mai 2024, cette mission rencontrera la Cgeci, le Cepici ainsi que les Chambres de commerce suisse et européenne.