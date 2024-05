Madagascar: Cinéma / Luck Razanajaona - « Disco Afrika » en compétition en Espagne

Le film « Disco Afrika : une histoire malgache » est en lice aux côtés de onze autres films africains à la 21e édition du Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger en Espagne, du 24 mai au 1er juin.

Une fois de plus, le cinéma malgache va briller à l'international. Luck Razanajaona, cinéaste malgache, porte haut les couleurs de Madagascar à la 21e édition du Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger (FCAT), en Espagne, avec son premier long métrage « Disco Afrika : une histoire malgache ». Le FCAT, qui se tiendra du 24 mai au 1er juin, mettra en lumière les films africains et les jeunes talents du continent, offrant ainsi une vitrine exceptionnelle à la richesse cinématographique de Madagascar. Le film sera en compétition avec onze autres réalisateurs africains dans la section Hypermétropie.

Soutenu par le Consulat Honoraire d'Espagne à Madagascar, cet événement représente une opportunité unique pour la Grande île de partager une part de son histoire et de briller sur la scène internationale du cinéma.

« Cette collaboration témoigne de l'intérêt porté par l'institution à soutenir les artistes malgaches et à favoriser les échanges avec les professionnels espagnols dans le domaine de la collaboration artistique », souligne une représentante au sein du Consulat Honoraire d'Espagne à Madagascar. Tourné en 2022 dans l'Est de Madagascar, « Disco Afrika » a déjà marqué les esprits lors de sa première au 20e Festival international du Film de Marrakech en novembre 2023, puis au Festival International du film de Berlin en février 2024, où il a reçu une « Mention Honorable » du Prix Agkino-Gilde. Le film a également été en compétition au Toronto International Film Festival Next Wave en mars, ainsi qu'au Festival du Cinéma Africa Latina de Milan en avril. Cette fois, c'est au tour de l'Espagne de découvrir ce bijou cinématographique.

Détermination et talent

Prévu pour une sortie nationale en août, « Disco Afrika » raconte l'histoire de Kwame, un jeune homme de 20 ans revenant dans sa ville natale après un drame dans les mines de saphir. Vivant dans un contexte de crise sociale et de corruption, il se retrouve confronté à des choix déchirants entre l'argent facile, la loyauté et l'éveil politique. Ce long métrage, fruit d'une coproduction entre Madagascar, la France, l'Allemagne, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et le Qatar, marque le premier pas de Luck Razanajaona dans le domaine des longs métrages après avoir réalisé trois courts métrages et un documentaire en co-réalisation avec Tovoniaina Rasoanaivo.

Ce film, porté par une collaboration fructueuse entre les producteurs Jonathan Rubin et Herizo Rabary, témoigne de la détermination et du talent exceptionnel de Luck Razanajaona qui, après des années de travail acharné, voit enfin son rêve se concrétiser sur les écrans du monde entier. Après l'Espagne, le film poursuivra sa tournée dans les festivals mondiaux, avec des escales prévues en Afrique du Sud, en Allemagne, en Autriche et bien sûr à Madagascar.