Madagascar: FIM 18e édition - Perspectives optimistes parmi les participants

La Foire Internationale de Madagascar (FIM) a été lancée hier à Tanjombato. Les participants sont confiants avec la présence d'investisseurs étrangers et la qualité de l'organisation.

De nouveaux investissements et partenariats en perspective ? C'est du moins ce que laisse entrevoir le déroulement de la première journée de la Foire internationale de Madagascar (FIM), qui en est à sa 18e édition. Depuis hier jusqu'à dimanche, les acteurs de la vie économique du pays et d'autres contrées de l'océan Indien se rassemblent au parc des expositions Forello Tanjombato. Cet événement annuel a longtemps marqué le départ de la relance économique.

Cette année, l'optimisme et l'enthousiasme sont palpables chez les opérateurs économiques. Avec confiance, les exposants mettent tout en oeuvre pour l'aménagement des stands et la présentation des produits. Qu'ils soient actifs dans l'agroalimentaire ou les services, chacun cherche à mettre en avant ses atouts. Ils espèrent tous saisir des opportunités d'affaires et établir de nouveaux partenariats, tant avec des sociétés étrangères que locales.

"Notre présence ici vise à nous faire connaître et à travailler avec d'autres sociétés. Nous commençons à avoir une certaine visibilité, mais nous espérons que cela prendra plus d'ampleur pour développer nos activités et externaliser nos services", confie une entreprise de technologie et de formation établie localement.

Opportunités

Du côté des voisins de l'océan Indien, de nombreuses entreprises étrangères ont fait le déplacement. Dix-sept entreprises mauriciennes sont actuellement en phase de prospection, cherchant à comprendre les goûts et les préférences de la clientèle malgache vis-à-vis de leurs produits. Après tout, pourquoi ne pas tenter l'aventure ? "Dans n'importe quelle activité et dans n'importe quel pays, créer et investir dans son entreprise comporte des risques. Cela demande du courage et de la persévérance", a déclaré Laélia Monloup, directrice de Hazovato Forello Expo, lors de l'ouverture de cet événement phare. Les entreprises locales et le secteur industriel sont confrontés à d'importants défis pour exploiter pleinement les potentialités de la Grande Île. Cependant, cela n'empêche pas les investisseurs potentiels de jeter un oeil aux opportunités que le marché malgache a à offrir. "Il faut bien commencer par un premier pas. Aucun investissement n'est facile. Nous le considérons comme un défi", a confié hier un entrepreneur mauricien. Cet état d'esprit est au coeur de la FIM.

Des sessions de partage et de B2B seront au programme, offrant l'occasion de nouer des partenariats et de promouvoir les produits locaux. Selon la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, la promotion de la production nationale fait partie intégrante de la diplomatie économique du pays. "Cela contribue à attirer des investissements directs étrangers dans le pays", a-t-elle ajouté lors de sa visite des stands de la foire. L'objectif est de faire de cet événement le partenaire de toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité.