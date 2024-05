Madagascar: Rugby à XV - Cosfa et FT Manjakaray caracolent en tête

Intouchables et ne se rencontrent que rarement, le Club omnisports des Forces armées (Cosfa) et celui des Tanoran'i Manjakaray (FTM) dominent outrageusement, cette année, le championnat de Madagascar de rugby à XV appelé aussi TOP 12. Dans le classement provisoire sorti, le 21 mai, par Malagasy Rugby après les matchs de la première journée, les militaires du Cosfa caracolent en tête avant la reprise du championnat prévu à la mi-juin au stade Makis Andohatapenaka.

En étrillant l'Union sportive et culturelle d'Antananarivo-Renivohitra (Uscar) sur le score de 63-18, le 24 mars, lors de son entrée au championnat national pour l'année 2024, le Cosfa totalise un goal-average de 45 points. Cela le place au premier rang du classement devant le FT Manjakaray.

Celui-ci, victorieux devant TF d'Anatihazo sur le score de 40-19, le 7 avril, se place provisoirement à la deuxième place avec ses 21 points de goal-average. Le club de Mang'Art de Manjakaray et celui de La Savonnerie Tropicale Milalao (STM) qui ont chacun enregistré une victoire, lors de la première journée, se classent respectivement à la troisième et quatrième du classement temporaire.

Non maitrise des règlements

Mang'Art totalise 14 points de goal différence contre 6 points pour les joueurs de la STM.

Au milieu du tableau se trouvent deux équipes qui totalisent chacune 4 points avec un goal-average de 10 points partout et se placent respectivement à la cinquième et sixième place. Il s'agit de TFM Ankasina, vainqueur devant l'UAS Cheminot (25-15) et de TAM Anosibe qui s'est imposé (23-13) devant l'US Ankadifotsy, le 24 mars.

%

Hormis le club FTBA Andohatapenaka qui a un point au compteur et se place à la septième place, cinq clubs n'ont pas encore marqué des points après leurs premiers matchs. Ce sont 3FB (8e et -6 points), US Ankadifotsy (9e et -10 points), UAS Cheminot '10e, -10 points), TFM Ankasina (11e, -21 points) et Uscar (12e, -25 points).

Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby, fait remarquer que « la nouvelle formule a été adoptée dans un but de relever le niveau du rugby malgache. Par rapport aux résultats constatés durant la première journée, il n'y a plus de score fleuve quand d'autres équipes affrontent le Cosfa ou le FT Manjakaray. Sur l'application du règlement, on constate un nombre pléthorique des cartons jaunes. Cela explique que les règlements ne sont pas encore maitrisés. Sur ce point, chaque club doit faire des efforts pour respecter et suivre les règlements à la lettre».

Classement provisoire

1.Cosfa, 2-FTM, 3-Mang'Art, 4-STM, 5-TFMA, 6-TAM, 7-FTBA, 8-3FB, 9-USA, 10-UASC, 11-TFA, 12- Uscar