Madagascar: Négociations - Des signes positifs avec le FMI

Finir en beauté. Mokhtar Benlamine, représentant résident du Fonds monétaire international (FMI), entend mener jusqu'à leur terme les négociations autour des deux nouveaux accords de programme dont Madagascar espère bénéficier de cette institution. Parvenir à boucler une nouvelle Facilité élargie de crédit (FEC) couplée à la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) pour les soumettre aux appréciations du Conseil d'administration du FMI avant la fin du mois de juin. Son dernier challenge, avant qu'il ne passe le relais à son successeur. Madagascar estime à 660 millions de dollars les gains de ce changement de cap par l'abandon à mi-parcours de l'actuelle FEC.

Mokhtar Benlamine est en poste depuis mars 2022. Il va cependant quitter cette fonction juste après ce Conseil d'administration en juin, soit quelques mois avant la fin de son mandat de trois ans. « Je quitte ce magnifique pays qui m'est très cher au coeur pour une promotion en externe », se contente-t-il de communiquer, en laissant au passage « d'en dire un peu plus dans les prochaines semaines ».

Mais déjà une certaine nostalgie effleure ses sentiments. « J'ai eu l'occasion de nouer d'excellentes relations professionnelles et personnelles avec les autorités, les partenaires, le secteur privé et la société civile. Je suis très reconnaissant envers l'ensemble des autorités au plus haut niveau du pays pour leur confiance et l'ensemble du travail accompli », s'exprime-t-il.

Il reste à la partie malgache d'être digne d'un tel attachement. Et faire en sorte que les référentiels de l'actuelle FEC, dont certains ont été repris par la nouvelle, soient respectés dans leur lettre et leur esprit. Ne serait-ce que l'application du système automatique de la fixation des prix du carburant. Une pomme de discorde qui pourrait être résolue par des mesures progressives. Le pétrole lampant est le plus concerné par cette éventualité. En tout cas, le dossier Madagascar ne pouvait trouver meilleur avocat que Mokhtar Benlamine auprès du Conseil d'administration du FMI.