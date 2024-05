Madagascar: Les produits Odof percent

Il n'aura pas fallu longtemps aux produits issus du projet de pépinières industrielles One District, One Factory (ODOF) pour se faire une place sur le marché intérieur. À l'occasion de la Foire Internationale de Madagascar, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce expose les produits des usines Odof sur un stand. Une première, depuis que ce projet a été lancé.

La qualité des produits locaux n'a rien à envier aux produits importés et autres articles disponibles sur le marché. Ce qui impressionne surtout, c'est la présence et la disponibilité de ces denrées sur le circuit local, notamment dans les grandes surfaces. Sept sociétés sont présentes pour promouvoir leurs produits au stand du MIC, proposant une gamme variée comprenant des pâtes alimentaires, du fromage, du ketchup, du miel, des fruits séchés, du vin de fruits, de l'huile alimentaire, ainsi que d'autres productions des usines Odof.

Selon Njiva Rakotoarivonona, directrice générale de l'Industrialisation au sein du MIC, la raison de l'exposition des produits lors de la FIM est leur promotion. "Le développement industriel à la base est l'une des priorités du ministère en ce moment, dans le cadre du projet ODOF. C'est précisément ce que nous souhaitons mettre en avant lors de la FIM", a-t-elle confié hier, lors de l'ouverture de l'événement.

Les responsables des unités "One District, One Factory" ont également partagé que leurs produits trouvent des débouchés auprès des grandes et moyennes surfaces, des grossistes et des détaillants. C'est notamment le cas du vin de fruits produit par la société Ampalia à Antsirabe.

"Nous produisons du vin de fruits et distribuons nos produits dans près de soixante-dix points de vente à travers l'île, du Nord au Sud. Nos articles sont en vente dans la majorité des grandes surfaces, mais aussi auprès des stations-services et des boutiques spécialisées. Nous vendons nos produits à la FIM à prix d'usine", affirme Andriantiana Ratovondrahona, gérant de la société Ampalia. La FIM offre également une opportunité précieuse à d'autres sociétés ODOF de promouvoir leurs produits tout en augmentant leur visibilité.

En termes de soutien, le MIC offre toute l'assistance technique nécessaire à ces sociétés. Il envisage également la mise en place d'une centrale d'achat dans un avenir proche, qui achètera les produits des usines ODOF. Cette initiative vise à valoriser la production de ces unités industrielles.