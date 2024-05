Ile Maurice: Les documents actuellement à l'étude

Le leader de l'opposition, Shakeel Mohamed, a fait état des Metro leaks dans sa conférence de presse de mardi après sa Private Notice Question (PNQ).

Selon ses dires, il serait en possession des documents «authentiques et vrais» qui démontreraient comment le gouvernement en place aurait «cut corners and cut costs to fit the project within a budget» et qui, ce faisant, contribuerait aux inondations dans plusieurs endroits, dont Quatre-Bornes, Richelieu ou encore Port-Louis... Des endroits qui ont connu des travaux en lien au Metro Express. Selon lui, les Metro leaks seront divulgués très prochainement au grand public.

Ainsi selon nos informations, il nous revient que les documents en question ont été remis en partie à Osman Mahomed, qui est ingénieur civil de profession, pour être étudiés. «Nous travaillons en ce moment même dessus. Les documents sont très techniques et décèlent des fautes professionnelles, entre autres. Nous les étudions et viendrons avec toutes les informations y relatives en temps et lieu. Cela pourrait avoir lieu dans quelques jours, voire dans une à deux semaines. Avec des chiffres à l'appui, nous allons démontrer comment et pourquoi il y a des inondations à certains endroits.»

Pour rappel, l'ex-leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, avait aussi axé une PNQ en novembre dernier sur les inondations à St-Jean et avait notamment demandé au ministre Bobby Hurreeram si c'était vrai de dire que les inondations en ce lieu avaient commencé avec l'arrivée du Metro Express à Quatre-Bornes. Ou encore, avait-il voulu savoir, où en était le rapport complet d'impact environnemental du projet Metro Express. Et pourquoi le Land Drainage Plan n'avait pas été rendu public. Et si cela serait fait, entre autres.