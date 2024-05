Madagascar: Éducation - Une année scolaire de neuf mois et demi

Le calendrier de l'année scolaire 2024-2025 vient d'être publié. Il est composé de cinq bimestres.

Neuf mois et demi. C'est la durée de la prochaine année scolaire. Elle commencera le 9 septembre 2024 et se terminera le 20 juin 2025, selon le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale, hier. La prochaine année scolaire est plus courte par rapport à l'actuelle qui a commencé le 4 septembre 2023 et ne s'achèvera que le 28 juin 2024. « Ce nouveau calendrier considère les heures de cours et de révisions nécessaires. Et bien sûr, il tient compte des éventuelles catastrophes, comme les intempéries, qui peuvent frapper certaines régions », explique une source auprès de ce ministère, hier.

Quatre pauses

L'année scolaire 2024-2025 sera divisée en cinq bimestres, et séparée par quatre pauses d'une à deux semaines. La première période aura lieu entre le 9 septembre et le 25 octobre, suivie de la pause Toussaint du 26 octobre au 3 novembre. La deuxième période débutera le 4 novembre et se terminera le 20 décembre. Les élèves et les enseignants auront deux semaines d'arrêt avec les vacances de Noël qui se tiendront du 21 décembre au 5 janvier. Ils retourneront à l'école le 6 janvier pour entamer la troisième période qui se terminera le 21 février. S'ensuivra une troisième pause d'une semaine, du 22 février au 2 mars.

La quatrième période commencera le 3 mars et se terminera le 11 avril. Les vacances de Pâques ont été remplacées par une pause de quinze jours, du 12 avril au 27 avril, qui sera également la dernière pause de cette prochaine année scolaire. « Nous avons supprimé l'appellation 'vacances de Pâques' pour respecter la laïcité de l'État », note une source auprès du ministère de l'Éducation nationale. Enfin, la cinquième période qui conclura l'année aura lieu du 28 avril au 20 juin. Les élèves et les enseignants partiront en grandes vacances le 21 juin.

Les dates des examens officiels, session 2025, sont déjà fixées. L'examen du CEPE se tiendra le 17 juin. Les inscriptions seront ouvertes du 6 janvier au 28 février 2025. Les épreuves de l'examen du BEPC se dérouleront du 30 juin au 3 juillet. Ceux qui envisagent de participer à cet examen devront faire leurs inscriptions entre le 13 janvier et le 7 mars.