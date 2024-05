Ile Maurice: Plateforme mondiale - Tictac... tictac/tac... TIC... tactique ?

Toc toc toc... surprise, c'est TikTok ! Le nom de cette plateforme devenue mondiale fait le buzz. Impossible de l'éviter, surtout chez les jeunes et la gent féminine. Mais qu'y a-t-il derrière cette invasion ? Qui tire les ficelles ? Pourquoi certains pays veulent la bannir ? TikTok appartient à la société chinoise Bytedance, dont le PDG est un Singapourien, Shou Zi Chew. C'est une application mobile de partage de toutes les vidéos. Lancée en 2017, Bytedance s'appuie sur les nouvelles technologies internationales. Son siège aux îles Caïmans est présidé par Zhung Yiming. Elle emploie facilement 100 000 personnes et est cotée en Bourse. Mystère sur les bénéfices qui restent inconnus mais on sait que les revenus en 2019 s'élevaient à dix milliards d'euros.

Sécurité nationale

Cette plateforme compte 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Elle est interdite d'accès aux moins de 13 ans, mais aux États-Unis un tiers des utilisateurs ont moins de 14 ans. Ils passent en moyenne 90 minutes par jour sur TikTok, mais on note des pics de six à huit heures. Le sénat américain étudie une loi pour interdire TikTok aux États-Unis à moins qu'elle ne soit vendue à une branche américaine. Les USA craignent le lien avec la Chine. Elle compromet la sécurité nationale via l'espionnage et peut influencer les opinions. Elle peut affecter la santé morale et pourrait même aggraver certains troubles. S'est-on montré trop naïf ? L'Europe menace aussi de prendre des sanctions contre TikTok pour les mêmes raisons de sécurité.

Sur le plan idéologique, ceux de 15 à 25 ans ont accès à des réseaux religieux islamistes. Alors réguler ou interdire ? Un défi pour les démocrates. Il existe un réseau d'influenceurs au service de TikTok. Elle peut financièrement soutenir un des deux candidats aux élections présidentielles américaines. La contradiction veut que qu'un milliardaire américain Jeff Yass possède 15 % de la maison mère de TikTok. Cette dernière dispose de tous vos contacts (emails, situation financière...). Et si derrière toute cette pyramide, il y avait le Parti communiste chinois ? L'Inde l'a complètement interdite. Les USA sont apeurés par l'espionnage et la propagande.

Panique chez les parents

La plateforme TikTok est devenue le tout premier réseau social aux USA avec 170 millions d'Américains connectés. L'Amérique a toujours cru qu'internet était sa chasse gardée mais c'est révolu maintenant avec TikTok. Politiquement, il est difficile de contrôler cette plateforme. Elle est passée sous les radars nuisant même à des petites entreprises chinoises de technologie (caméras de surveillance, drones...) qui commercent avec les ÉtatsUnis. Lors de son audition, Shou Zi Chew a dû admettre que les données des utilisateurs transitent vers la Chine.

Les parents ne peuvent pas nier que Tik Tok est l'application préférée de leurs enfants, notamment pour le partage de vidéos. Ils dansent et se filment. Dans le monde, on dénombre (surtout des collégiens) 500 millions d'utilisateurs au quotidien. Beaucoup (surtout les filles) sont âgés de moins de 13 ans. Les psys et autres spécialistes de la cognition notent toutes les dérives que cette application peut entraîner. À force de se filmer, on devient narcissique (nombriliste), survient le harcèlement via des gestes déplacés des hommes et surtout l'hypersexualisation. Pas la peine d'insister que la référence au sexe est évidente, voire omniprésente. Et ça rapporte beaucoup de fric. Certains parents auront beau essayer de cadenasser en s'inscrivant à un compte privé.

Lemon8

TikTok sent venir le vent mauvais pour elle. Alors, elle tente actuellement de trouver des parades mais dans la discrétion, sans grand tapage ou promotion. C'est le cas de Lemon8, très téléchargée depuis son lancement. Derrière se trouve toujours Bytedance. Lemon8 joue surtout sur les photos pour inciter le shopping sur les produits de beauté, la décoration ou le lifestyle. Tout pour aguicher et pousser à l'achat. Ils sont déjà 5 millions en Asie. 150 millions d'Américains ont mordu à l'hameçon. Bonjour les données personnelles, l'obsession aux ÉtatsUnis et en Europe. Faudra-t-il là aussi bannir toujours pour des raisons de sécurité nationale ?

800 000 utilisateurs à Maurice

Maurice, friande de ce genre de nouveautés technologiques, n'a pas échappé à la vague TikTok. Sur sa plateforme, on y trouve de tout : jeux, streaming, stations de radio, football, réseaux sociaux, achats en ligne, cours de langues, découvertes de Maurice, prix dans les foires, au coeur de Tamarin, les bars, l'actualité locale, les vacanciers, le shopping, funny but short vidéos et même des influenceurs. Voir à ce sujet la photo d'une influenceuse américaine qu'on a retrouvée morte dans une voiture.

Un atelier a réuni une délégation de TikTok et des responsables mauriciens. L'accent a été mis sur la cybersécurité, le renseignement, la cybercriminalité, les parents... les infractions en ligne et les amendes qu'elles entraînent. Comment éviter les incidents surtout que dans ce domaine, le manque d'éducation est criard. Une stratégie allant de 2023 à 2026 a été définie concernant par exemple les défenses numériques.

N'empêche que le ver est dans le fruit. Comme dans certains magasins chez nous, on trouvera sur Tik Tok une variété d'armes blanches de type sabres, couteaux et cutters. Lespri longay! Sans jouer aux moralistes, sexe et sexualité y font bon ménage. Las amateurs ne vont pas manquer. À notre société de savoir ce qu'elle veut ou pas pour les toutpetits, petits et ados mineurs en devenir. Si TikTok frappe Toc, Toc, Toc, on peut toujours ouvrir ou ne pas ouvrir. C'est cela être responsable. Pas plus tard que la semaine dernière, un confrère a indiqué que certains commerçants locaux avaient été victimes sur TikTok de certains escrocs.

Tansion ou fini toke!