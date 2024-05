Ile Maurice: Débats prévus après le «Budget Day»

Les débats autour de The Supplementary Appropriation (2023-2024) Bill auront lieu après la présentation du Budget 2024-2025. Selon Reza Uteem, député du MMM, il n'y a aucun délai pour présenter un tel projet de loi. Le ministre des Finances a la possibilité de le présenter après le discours budgétaire, mais avant la présentation du Finance Bill. Concernant les estimations du supplementary expenditure, c'est une somme de Rs 6,7 milliards que les parlementaires seront appelés à voter.

De cette somme, on note le montant de Rs 1,893 milliards pour le paiement d'une compensation à Patel Engineering Ltd. Pour rappel, peu après que le gouvernement Lepep s'est installé au pouvoir en décembre 2014, il avait résilié le contrat de Patel Engineering pour le projet Neotown dans la capitale, en février 2015. La compagnie avait porté l'affaire devant la Cour d'arbitrage international, qui avait condamné l'État mauricien à dédommager Patel Engineering à hauteur de Rs 1,8 milliard en décembre 2023.

Un autre budget qui donnera certainement lieu à des débats intéressants concerne la Santé. Sous l'item de l'acquisition des médicaments et des vaccins, le ministère des Finances a dépensé une somme de Rs 300 millions supplémentaire en plus du budget prévu, soit Rs 1,2 milliards. Ce qui semble être en contraste avec la réponse de la ministre du Commerce, Dorine Chuckowry, qui, pas plus tard que mardi, a affirmé qu'avec le mécanisme du new mark-up, il y a eu une baisse au niveau de l'importation des différents types de médicaments. Pour ce même ministère, la somme de Rs 250 millions doit être votée comme allocations payées aux employés qui ont travaillé selon le shift system et dont le jour de travail coïncide avec un dimanche. Ils reçoivent le double de salaire pour ce jour ouvré.

Des provisions pour des injections de capitaux propres à hauteur de Rs 500 millions seront votées pour la Maubank Holdings Ltd. L'État détient des capitaux propres de l'ordre de de Rs 3,4 milliards. Pourtant, on sait que la Maubank a réalisé des profits de Rs 162,5 millions entre juin et septembre de l'année dernière. Pour l'année financière se terminant en juin 2023, ses profits ont été de l'ordre de Rs 380 millions. Le Parlement sera aussi appelé à voter Rs 600 millions pour le paiement des augmentations salariales aux employés de la Mauritius Revenue Authority à la suite d'une révision salariale, et aussi Rs 277 millions pour des compensations salariales et pour le paiement des augmentations dans les prestations sociales à Rodrigues.

Tout laisse croire que ce budget supplémentaire pourrait être présenté le mardi 11 juin et que du coup, il n'y aura pas la tranche des questions parlementaires ce jour-là.