Sénégal: Marché des matières premières - Hausse de 2,1% de l'indice global des cours en mars 2024

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) relève que sur le marché des matières premières, l'indice global des cours a enregistré une hausse de 2,1% en mars 2024, expliquée par les produits énergétiques (+2,0%) et les produits non énergétiques (+2,2%).

Pour sa part, l'augmentation du cours de l'énergie a été, essentiellement, occasionnée, par les cours du pétrole (+3,7%), du charbon (+5,9%) et du gaz naturel européen (+5,0%).

S'agissant de ceux des produits non énergétiques, la hausse est portée par les produits agricoles (+2,9%) et les métaux et minerais (+1,4%).

En glissement annuel, l'indice global des prix des matières premières a reculé de 0,3%, du fait principalement des produits non énergétiques (-2,4%).

S'agissant des produits alimentaires, en particulier, les prix ont globalement connu une augmentation de 0,6%, occasionnée par les huiles alimentaires et farines (+0,9%) et les autres produits alimentaires (+1,3%).

Sur un an, les cours des produits alimentaires ont baissé de 8,1% au mois de mars, du fait des huiles alimentaires et farines (-15,8%) et aux céréales (-16,7%).

Concernant le pétrole, les cours se sont raffermis au mois de mars 2024.

Sur cette période, le cours moyen du baril de Brent s'est établi à 85,4 dollars, en hausse de 2,0% comparativement au mois de février. En glissement annuel, le cours du Brent a progressé de 8,8% en mars 202.