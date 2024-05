Sénégal: Position extérieure globale nette du pays - La BCEAO note une dégradation de 3327,9 milliards FCfa en 2022

Dans un rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale du Sénégal- 2022, la Bceao a analysé la position extérieure globale (Peg). Elle renseigne que la Peg retrace, à une date d'arrêté, la valeur des avoirs de l'économie sur le reste du monde et celle des passifs financiers de l'économie à l'égard des entités non résidentes. Pour sa part, la Position extérieure globale nette (Pegn), différence entre les actifs et les passifs financiers extérieurs, nette des autres flux, indique la position du pays (créditrice ou débitrice nette) vis-à-vis du reste du monde.

«La Pegn est ressortie débitrice à 13.889,3 Mds contre 10.561,3 milliards un an plus tôt, soit une dégradation de 3.327,9 milliards, reflétant le financement du solde des opérations non financières. Cette variation traduit une augmentation plus importante des engagements (+3.842,8 milliards) que des avoirs (+514,3 milliards) », lit-on dans le document.

La Bceao souligne que l'accroissement des engagements est lié aux capitaux mobilisés au titre des Investissements directs étrangers (+1.801,1 milliards), des investissements de portefeuille (+545,7 milliards) et des autres investissements (+1.495,5 milliards).

L'évolution des avoirs s'explique, quant à elle, par l'accroissement simultané des investissements directs (+41,7 milliards), des investissements de portefeuille (+269,1 Mds), des autres investissements (+253,8 milliards) ainsi que par une diminution des avoirs de réserve (-50,2 milliards).

Au total, la dégradation de la Peg reflète, pour l'essentiel, l'augmentation des engagements nets au titre des investissements directs (+1.759,4 milliards), des investissements de portefeuille (+279,6 milliards) et des autres investissements (+1.241,7 milliards) ainsi qu'une baisse des avoirs de réserve de 50,2 milliards.