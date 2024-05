Sénégal: Serigne Guèye Diop veut inaugurer le projet de l'Agropole sud à la fin du mois d'octobre

Adéane (Ziguinchor) — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop a déclaré, jeudi, vouloir inaugurer, à la fin du mois d'octobre, le projet de l'Agropole Sud, dont le niveau d'exécution des travaux est à 55%.

"Le niveau d'exécution des travaux de l'agropole sud est à 55%. J'ai demandé au directeur que j'aimerais bien qu'à la fin du mois d'octobre de revenir ici avec le président de la République pour inaugurer cet agropole", a dit le ministre du Commerce et de l'Industrie.

Serigne Guèye Diop visitait, ce jeudi cette infrastructures, à Adéane dans le département de Ziguinchor (sud), en présence du gouverneur Mor Talla Tine et du directeur de l'Agropole sud, Djily Lo.

"Cet Agropole n'a duré que trop longtemps. Nous allons l'inaugurer cette année parce que nous avons besoin de créer de la valeur, des débouchés pour les agriculteurs et les producteurs d'anacarde et de la mangue", a insisté Serigne Guèye Diop.

Il a également demandé au directeur de l'Agropole sud d'accélérer les travaux de l'unité de Kolda et de tout faire pour que Oussouye en fasse partie.

"En tant que ministère du Commerce et de l'Industrie, nous allons créer des plateformes commerciales de distribution et de magasins de stockage d'anacarde et d'autres légumes", a promis le ministre.

Le projet de l'Agropole Sud a été mis en place par l'Etat du Sénégal et ses partenaires au développement (BAD, BID) pour améliorer les conditions de vie des populations (jeunes et femmes y compris) à travers la création de la valeur ajoutée sur les produits agricoles et l'augmentation durable de la productivité des filières telles que l'anacarde, la mangue et le maïs.

Le coût total du projet est de 57,6 milliards de francs FCFA.

Serigne Guèye Diop a également, lors de sa tournée, dans la région de Ziguinchor, visité la société du domaine industriel et le marché Tilène de Ziguinchor.