Algérie: Hydrocarbures offshore du pays - Les études d'exploration ont révélé des 'indicateurs positifs'

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi à Alger, que les études en cours sur l'exploration offshore des hydrocarbures en Algérie avaient révélé des "indicateurs positifs", notamment en ce qui concerne le gaz naturel.

Lors d'une plénière au Conseil de la nation, présidée par M. Salah Goudjil, président de la chambre haute du Parlement, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a souligné que "les études menées sur deux régions, la première entre Skikda et Bejaia et la deuxième entre Ain Temouchent et Tlemcen, ont révélé des indicateurs positifs, eu égard aux richesses importantes en gaz naturel que recèlent ces deux sites importants".

A une question du président du Conseil de la nation, M. Arkab a indiqué que l'exploration offshore des hydrocarbures figurait parmi "les programmes mis en place par l'Etat pour le développement du secteur minier, pétrolier et gazier, et que les études sont en cours pour déterminer les meilleures techniques d'exploration".

"Une fois toutes les conditions réunies, nous lancerons l'exploration", a poursuivi le ministre.

Le ministre a, dans ce cadre, précisé que seulement 47% du domaine minier national a été exploré, et ce, dans le Nord, les Hauts Plateaux, et le Sud du pays.

Et d'ajouter: "Nous avons encore du chemin à faire notamment avec l'exploration offshore compte tenu des indicateurs sûrs et très importants que nous exploiterons en temps voulu".

A une question sur le marché du gaz, M. Arkab a affirmé que l'Algérie avait intégré dans sa stratégie l'intensification de la production de gaz en tant que priorité pour en faire une ressource accompagnant le développement de différentes énergies, à l'instar des énergies renouvelables (EnR), ajoutant que les discussions étaient dans "leur phase finale" concernant le projet de raccordement électrique entre l'Algérie et l'Europe via l'Italie.

S'agissant des prix du gaz naturel, le ministre a souligné que les prix du gaz algérien étaient parmi "les meilleurs au monde à l'heure actuelle", soulignant que l'Algérie, un des principaux fournisseurs de gaz naturel à l'Europe, était résolue à conforter sa place dans ce domaine.

Gara Djebilet: le projet du transport des minerais de fer à Béchar sera réalisé dans les délais impartis

Répondant à une question sur la mine de Gara Djebilet, M. Arkab a rappelé la signature par la Société nationale du fer et de l'acier "FERAAL" et l'entreprise chinoise "Sinosteel" d'un contrat de réalisation de la première unité de prétraitement des minerais de fer à Tnidouf, d'une capacité de 4 millions de tonnes/année. Le projet sera achevé à l'horizon 2025.

La mine sera exploitée et développée à travers la concrétisation d'autres projets comme l'usine de traitement du minerai de fer et de production du concentré de fer à Béchar, qui entrera en service à l'horizon 2026, dans le cadre d'un partenariat entre FERAAL et TOSYALI, selon le ministre.

Quant au transport, M. Arkab a annoncé que la ligne ferroviaire assurant la liaison Gara Djebilet-Tindouf-Béchar dont la réalisation est prévue entre 2023 et 2026 connait un "progrès remarquable", ajoutant que le transport du minerai de fer à l'usine de traitement de Béchar se fera "dans les délais impartis".

Insistant sur le caractère stratégique du projet de la mine de Gara Djebilet, le ministre a souligné que l'exploitation de la mine avait débuté au niveau de sa partie ouest dont le stock est estimé à 1,26 milliards tonnes d'un stock globale de 3 milliards tonnes.

Concernant l'approvisionnement de la wilaya d'El Tarf en gaz et électricité, le ministre a, par ailleurs, rappelé que le programme en cours d'exécution dans la région prévoyait un budget de 973,9 millions DA réservé au raccordement en électricité de 640 foyers, ainsi que 1.652,8 millions DA pour le raccordement en gaz de 1.260 foyers.

Dans le cadre de la prise en charges des "zones d'ombres", la wilaya d'El Tarf a bénéficié d"'un budget de 300 millions DA consacré en 2022 au raccordement en gaz de 970 foyers, dont 265 ont été raccordés" a-t-il ajouté, relevant que "4493 foyers relevant des "zones d'ombres" ont été raccordés en gaz dans le cadre des autres programmes consacrés à cette wilaya".