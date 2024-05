Tunisie: Tournoi des Esprits 2023-2024 - La cérémonie de clôture de 'IFM School » célèbre l'excellence des Lycéens

La cérémonie de clôture de la deuxième saison de l'émission éducative « IFM School » s'est tenue le dimanche 12 mai 2024 au Centre Culturel et Sportif d'El Menzeh 6.

Cette émission, qui met en avant la culture générale, la créativité et la résolution de problèmes, a ciblé les lycéens de 26 délégations régionales de l'éducation réparties sur les 24 gouvernorats du pays. Elle a été organisée en étroite collaboration avec le Ministère de l'Éducation Nationale.

L'émission hebdomadaire « IFM School », diffusée en direct sur Radio IFM chaque dimanche, a été préparée et coordonnée par Lotfi Hariz et animée par Rajah Zenguir. Cette initiative vise à encourager les compétences intellectuelles et artistiques des lycéens à travers des défis stimulants.

La cérémonie de clôture a eu lieu sous l'égide de la ministre de l'Éducation Nationale, Dr Salwa Abbassi. Étaient également présents M. Ahmed Sellimi, directeur général du cycle préparatoire de l'enseignement secondaire, M. Mohamed Foued Abdellatif, délégué régional de l'éducation à Tunis 1, Mme Dalal Bouhjila, représentante de l'Amicale des Agents, Fonctionnaires et Cadres du Ministère de l'Éducation, Mme Rym Tounsi de Kounouz Edition, Mme Ameni Jamaoui, représentante du Centre philatélique de la Poste Tunisienne, ainsi qu'un représentant de la STB Banque.

La cérémonie a débuté avec une performance musicale et chantée des élèves, suivie par la remise de documents commémoratifs et de certificats d'appréciation aux différentes délégations régionales de l'éducation et aux directeurs des lycées du « Carré d'As », à savoir Kairouan, Tunis 1, Manouba et Nabeul.Les élèves du lycée pilote de Nabeul, classés quatrièmes, ont reçu un ensemble de livres de révision offerts par Kounouz Edition.

M. Ahmed Sellimi a remis les prix majeurs aux élèves des lycées gagnants : le lycée Menzel Mhiri de Kairouan, qui a remporté le premier prix avec le trophée du « Stylo d'or » ; le lycée Pilote Bourguiba de Tunis 1, qui a reçu le deuxième prix avec le trophée du « Stylo d'argent » ; et le lycée pilote de Manouba, qui a remporté le troisième prix avec le trophée du « Stylo en bronze ».

Les prix comprenaient principalement des ouvrages de référence offerts par Kounouz Edition, des livrets d'épargne offerts par la STB Banque, et des tablettes numériques offertes par l'Amicale des Agents, Fonctionnaires et Cadres du Ministère de l'Éducation. Cette dernière a également contribué à l'impression des affiches, des certificats de participation et des banderoles.

Un remerciement particulier a été adressé à M. Tarek Sghair, président de l'Amicale des Agents, Fonctionnaires et Cadres du Ministère de l'Éducation.

Le Centre philatélique de la Poste Tunisienne a également offert une précieuse collection de timbres-poste à tous les participants.