Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? - Marcel Mboungou la voix derrière la célèbre chanson « U-pendi » dans le Roi Lion 2

Film pour enfant sorti en 1998, L'Honneur de la tribu ou Le Roi Lion 2 est le 56e long-métrage d'animation des studios Disney sorti directement en vidéo. Il est la suite du Roi Lion (1994).

L'intrigue se déroule autour de l'amour naissant entre Kiara et Kovu, les rivalités familiales et les conséquences des actions passées. Le film explore également la notion d'honneur et de loyauté

Pour la petite histoire, tous les animaux de la savane sont réunis au rocher des lions pour célébrer la naissance de la princesse Kiara, la fille de Simba et Nala. Cette jeune lionne est assez aventurière. Un jour, elle fausse compagnie à Timon et Pumbaa, chargés de la surveiller. Elle pénètre alors sur le territoire des lions et des lionnes bannis de la Terre des Lions pour avoir jadis juré allégeance à Scar. Elle rencontre un jeune lion nommé Kovu, fils adoptif de Scar et peut-être biologique de Zira, sa veuve. Cette dernière, minée par la mort de son époux et abreuvée de haine envers Simba, a imaginé un plan diabolique pour l'éliminer afin que Kovu prenne sa place en tant que roi. De son côté, le singe Rafiki prédit grâce à l'esprit de Mufasa, le père décédé de Simba, que Kiara et Kovu se mettront en couple une fois adultes.

Dans le contexte du film, « Upendi » représente un lieu magique et merveilleux où l'amour et la passion règnent en maître. C'est un endroit où les coeurs peuvent s'épanouir et où l'on peut trouver le bonheur. Rafiki (Marcel MBoungou) dans la version française du film chante cette chanson pour encourager Kiara et Kovu à s'ouvrir à l'amour et à la compréhension mutuelle. A entendre le refrain : « À Upendi où la passion est un fruit, tout le monde est ravi de cette folie, quand on plane toute la nuit. À Upendi, on oublie tout, on est heureux, Mais c'est bien mieux quand on est deux, quel pays merveilleux, tu pourras marcher, voler comme un oiseau, du Tanganyika au Kilimandjaro ».

Marcel Mboungou, originaire du Congo Brazzaville est un artiste gospel évangélique et pasteur. Sa voix puissante et chaleureuse l'a rendu célèbre en Europe et en Afrique. Il a partagé la scène avec des artistes tels que Ray Charles, le Golden Gate Quartet et Liz McComb. Marcel Mboungou continue à chanter en soliste des negro spirituals et des gospels, accompagné de petites formations vocales et instrumentales. Depuis mai 2005, il est également conducteur de louange avec la chorale « Total Praise » du Centre du Réveil Chrétien International (CRC) en région parisienne.