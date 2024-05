Afrique: Ligue des champions - (Demain 18h00) au Caire finale retour Al Ahly-ES Tunis - Ben Ali sur le flanc gauche !

C'est une hypothèse à retenir au cas où Mohamed Amine Ben Hmida ne disputerait pas la finale retour.

Contesté il y a quelques mois, Mohamed Amine Ben Hmida, qui a le mérite de ne jamais entrer en fronde avec les supporters qui le critiquent violemment, a continué à travailler discrètement et il est parvenu à atteindre son objectif : forcer le respect de tout le monde.

Aujourd'hui, plus que jamais, l'éventuelle absence de Mohamed Amine Ben Hmida à la finale retour de la Champions League pose un réel problème, voire un casse-tête pour Miguel Cardoso, d'autant que deux arrières gauches de métier ne sont pas du voyage au Caire: Oussama Shili et Amanallah Mjahed.

Le premier ne s'est pas entraîné depuis le match de la Coupe de Tunisie contre l'OC Kerkennah ! Quant à Amanallah Mjahed, il est trop jeune pour le balancer dans une finale de Champions League.

Ceci dit, faire jouer Ben Hmida ou pas se décidera, ce soir, à l'issue de l'ultime séance d'entraînement de l'équipe qui aura lieu à l'heure du match, 18h00, sur la pelouse centrale du Stade international du Caire.

Au cas où Ben Hmida ne serait pas aligné ou ne jouera pas un match entier, une hypothèse s'offre à Miguel Cardoso : aligner Mohamed Ben Ali sur le flanc gauche de la défense. Et à vrai dire, Ben Ali, plus flexible, a plus de chances d'occuper le poste d'arrière gauche.

%

Chaâlali, le troisième homme !

Avec son expérience, Ghailane Chaâlali a le potentiel de reculer d'un cran pour occuper le poste d'arrière gauche. Dans ce cas de figure, Zakaria El Ayeb, qui a désormais suffisamment de temps de jeu pour être titulaire lors d'une finale, peut remplacer Chaâlali au milieu du terrain.

En somme, ce ne sont pas les solutions de rechange qui manquent à Miguel Cardoso. Ce qui est bien, c'est que le technicien portugais et ses joueurs sont déterminés plus que jamais à ramener le trophée de la Champions League du Caire. C'est jouable. C'est dans leurs cordes. Al Ahly aura sans aucun doute le soutien indéfectible de son public, demain soir.

Ceci dit, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'Amanallah Memmiche et ses camarades ont les moyens de leurs ambitions. Il suffit d'être plus agressif dans le jeu par rapport à la finale aller. Aussi, il faut faire abstraction des tentatives d'influence, de ne pas tomber dans le jeu de la provocation des Ahlaouis et de faire la sourde oreille à tout ce qui se dit dans les médias égyptiens.