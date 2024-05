Tunisie: L'US Tataouine remporte le derby de la délivrance - Mission accomplie

Victoire salvatrice malgré les contraintes atroces et la précarité physique.

Le sort du match décisif entre l'UST et l'USBG disputé sous le signe «sauve qui peut» a été scellé en faveur des Tataouinis. Après avoir été menés au score dès la 37e minute de jeu (but de Ayoub Mcharek contre le cours du jeu), les hommes de Saîf Ghzal ont réalisé une belle remontada en deuxième mi-temps et inscrit deux buts décisifs en quatre minutes dans le dernier quart de jeu (Mouemen Rahmani 78' et Fabian Winley 82').

Ces trois points arrachés à la sueur du front valent leur pesant d'or puisqu'ils assurent logiquement le maintien au vaillant capitaine de l'équipe Kouni Khalfa et à ses partenaires. Un point suffit mathématiquement à l'UST dans les trois matches qui restent à jouer (contre EGSG le 26 mai, ASS le 1er juin et le CAB le 15 juin) pour pousser le dernier cri de la délivrance. Logiquement, les 9 points qui la séparent de l'ASS et de l'ASM (21 contre 12) avant les trois dernières journées seraient suffisants pour atteindre cet objectif tant convoité.

Le grand sursaut des joueurs

Pas moins de 8 joueurs qui n'ont pas effectué le déplacement pour affronter l'OB le 12 mai, suite à la longue grève pour protester contre le retard de paiement de plusieurs mois de leurs salaires et primes, ont retrouvé leur place de titulaires pour ce derby. Malgré peu de séances d'entraînement dans les jambes depuis la venue du nouvel entraîneur, les Hazem Mounadi, Mohamed Jemaï, Rafik Médenini, Ghassen Mahersi, Kouni Khalfa, Adem Boulila, Ahmed Hadhri et Zied Ounalli ont su puiser au plus profond de leurs ressources mentales pour réaliser le grand exploit.

Sans oublier le plus des joueurs étrangers, Namory Sangaré, Aziz Diaw et surtout l'attaquant Fabien Winley, auteur du 2e but salvateur sur un somptueux exploit individuel. Ce n'est pas la première fois que les Tataouinis ont réussi d'ailleurs ce remarquable sursaut d'orgueil. Le 10 février 2024, ils ont fait le voyage à Soliman après plus de 15 jours d'arrêt des entraînements pour les mêmes raisons et sont parvenus à rentrer avec un large succès par 3 buts à 1.

C'était cette victoire qui les a relancés dans la course pour le maintien. Tant mieux pour le club du président Ikrima El Waddhen qui a été le premier à pousser le gros ouf de soulagement après tous les sacrifices qu'il a consentis pour ne pas laisser le navire tataouini couler.