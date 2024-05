Tunisie: Ligue 2 - 23e jpurnée - Demain et dimanche - La JSK peut-elle freiner Jendouba ?

Aziz Bejaoui : la JSK joue le trouble-tête en Ligue 2

Le leadership du groupe A pourrait changer de main si Jendouba performe à domicile face aux Aghlabides et la JSO tombe au Bouali Lahouar.

Le haut du classement des deux groupes de la Ligue 2 est la chasse gardée d'un quatuor depuis quelque temps déjà. En effet, El Omrane et Jendouba Sport dans le groupe A, ainsi que l'ESZ et la Zliza dans le groupe B, mènent et ont fini par creuser l'écart et prendre le large.

La 23e ronde, prévue en deux temps, samedi et dimanche, nous propose quelques plateaux de choix, avec dans le groupe A, dimanche, un déplacement lourd d'enjeu pour la JSO à Hammam-Sousse et un classique du genre entre Jendouba Sport et la JSK. Le duel à distance se poursuit donc entre El Omrane et Jendouba avec pour toile de fond le leadership qui pourrait changer de main en cas de coup de mou de la JSO et une victoire de Jendouba qui croise cependant un gros morceau, la JSK.

Volet podium toujours, le CSHL est déjà en vacances et devrait en profiter pour lancer davantage de jeunes en prévision de la saison prochaine. Et cela pourrait d'ailleurs arranger le CS Msaken qui doit gagner à Hammam-Lif pour se rapprocher davantage du ventre mou du classement. Passons au milieu du tableau et au bas du classement à présent. A l'Ariana, le SCBA joue sa peau et doit valoriser ce qui doit l'être pour rattraper le peloton du milieu. Idem pour l'explication entre Kalaa et l'ASOE, deux clubs qui végètent et qui doivent récolter trois points pour espérer un destin favorable. Enfin, le CS Tabarka doit saisir sa chance à la réception du CS Korba. Co-troisième avec l'ASA et le CSHL, Korba jouera sans pression aucune, alors que le CST doit gagner pour s'éloigner de la zone rouge.

%

Les deux meneurs en déplacement

Passons au groupe B à présent avec des matchs programmés pour demain. Lors de cette journée, les deux meneurs se produiront hors de leurs bases avec un déplacement pour le leader zarzissien à Rejiche et un autre trajet que devra effectuer la Zliza jusqu'à Médenine. Dauphin de l'ESZ, l'ASG compte cinq longueurs de retard sur son devancier et pourrait réduire l'écart avec la locomotive du groupe si elle bat le COM dans son fief, tout en espérant un coup de frein de Zarzis à Rejiche. Pas évident, sachant que l'ASR est quasiment condamnée même si un dernier baroud d'honneur n'est pas à écarter.

Loin derrière le duo ESZ-ASG, l'on retrouve quatre clubs situés dans un mouchoir de poche. La Stayda, le Croissant Chebbien, le Sporting de Moknine et l'ES Jerba se tiennent ainsi en quatre points et les lignes respectives pourraient évoluer après le déroulé de cette journée.