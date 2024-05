Congo-Kinshasa: Non au recyclage des voleurs à la gouvernance du pays !

Les congolais soucieux aujourd'hui de la sortie de leur pays du marasme économique et de l'impasse sécuritaire sont au comble d'une plus grande exaspération au regard de ce grand décalage entre la mise en place actuelle des animateurs d'institutions républicaines et le respect de la constitution en ses articles 90 et 115. Pour la plupart d'observateurs, le problème de ce retard est dû aux mauvaises élections présidentielle et législatives de décembre 2023 et de l'absence de volonté politique réelle d'allouer des crédits disponibles à la Céni. Partant de l'appréhension du terme recyclage en ce qui concerne la Rdc, nous sous-entendons les ministres, députés, sénateurs, magistrats, conseillers au sein de certaines administrations, directeurs des cabinets qui ont été des voleurs, des pilleurs des deniers publics et qui reviennent au pouvoir sous une formule ubuesque de l'union sacrée de la nation, une union baroque.

La Rdc est connue comme l'un des pays au monde qui s'amuse à renouveler les pilleurs des deniers publics à la gouvernance et le pire avec cette gestion, peut on inscrire la nation dans la spirale du développement durable ? Comment une société peut-elle répondre aux demandes de la population quand elle fait le choix des criminels économique, d'une bande organisée des malfrats ? Ce recyclage est une insulte au peuple congolais, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la mauvaise volonté des dirigeants actuels de ne pas accéder à l'excellence. Ces voleurs n'ont plus de recettes à nous proposer quant à la lutte contre la corruption systémique en Rdc, à la lutte contre la pauvreté. Au lieu de tourner la page de ces voleurs, le président congolais se délecte dans sa majorité issue de la fraude électorale espérant garder le pouvoir au Congo comme un roitelet au-delà de son second et dernier mandat.

Ce sont des chimères dans un Etat où l'instabilité politique et surtout sécuritaire demeure récurrente. Quand le pays est aujourd'hui à feu et à sang, le renouvellement des voleurs n'augure rien de neuf au moment où la population n'attend que des solutions concrètes aux problèmes d'insécurité et de guerre dans certains pans de notre territoire : dans la région de Kisangani où depuis février 2023, 75.000 personnes sont déplacées dans la ville de Kisangani en raison d'affrontements fonciers comme dans le Kwamouth où les Teke sont attaqués par les Mobondo instrumentalisés par certains hommes politiques qui restent impunis, la guerre imposée par le Rwanda à travers le M23 . Quand une société est confrontée à une catastrophe nationale, on fait appel aux hommes et femmes les plus compétents et loyaux comme durant le règne de Mobutu.

Malheureusement les citoyens congolais acceptent cet état de fait puisque la corruption et la médiocrité systémique ont pris tellement de la place dans nos institutions. La médiocrité est devenue un haut lieu de consensus national entre les acteurs appartenant à cette frétillante brochette des grands voleurs de la république, experts en détournement des millions de dollars. Le jour où ils vont tous rendre gorge s'approche inéluctablement. Il y a aujourd'hui une nécessité d'une révolution éthique, intellectuelle et politique afin de ne pas banaliser le recyclage des voleurs en Rdc et rebondir dans l'histoire, car l'intelligence exige le résultat, la capacité à résoudre les problèmes.

In fine nous devons condamner l'hystérie des hommes politiques congolais grands voleurs de la république qui cherchent le pouvoir pour leurs intérêts éhontés, qui se convertissent au mal en rejetant le bien pour leurs compatriotes croupissant dans une misère noire. C'est pourquoi nous estimons que le paradigme de futures générations congolaises par la question de la responsabilité politique, de la qualité des dirigeants et du respect de notre constitution est posé. Il trouvera des solutions pérennes dans un Etat s'enracinant sur le refus de recycler les voleurs, les pilleurs des deniers publics, sur l'excellence des acteurs politiques. Congolais et congolaises, ne soyez plus passifs face à la criminalité économique bien organisée par des personnages politiques et par leurs mésaventures qui divisent et distraient.