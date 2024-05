Congo-Kinshasa: Paris - La 4ème édition du 'Nzuko Africa Week' rend hommage à Lumumba !

La 4ème édition du rendez-vous panafricain "Nzuko Africa Week" qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée de l'Afrique, aura lieu du 24 au 27 mai 2024 à Paris en France. Cette édition mettra un accent particulier sur le personnage de Patrice Emery Lumumba, Premier 1er Ministre de la République Démocratique du Congo. Évidemment, l'entreprise AfricaFora qui en est l'organisatrice, va également respecter la philosophie de cette initiative qui prône le renforcement des relations culturelles et économiques entre l'Afrique et le monde, en général, et la France, en particulier.

«Comme chaque année, l'événement est organisé à l'occasion de la célébration annuelle de la date du 25 mai, marquant la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Fort de participants venus de nombreux pays du monde, Nzuko va s'appuyer sur les échanges commerciaux, la coopération et collaboration ainsi que la valorisation des ressources humaines, culturelles et naturelles de l'Afrique, pour une Afrique progressive et prospère », confirment nos sources.

Hommage spécial à Lumumba

La particularité de cette 4ème édition repose sur l'hommage qui sera rendu à Patrice Lumumba, Héros national de la République Démocratique du Congo et Martyr du panafricanisme.

«L'orateur Jean Paul Kasende, organisateur d'hommage à Patrice Lumumba, va animer une conférence spéciale consacrée à ce grand homme politique congolais, à l'occasion du 64ème anniversaire de sa victoire aux élections législatives de mai 1960, en RDC. En même temps, nous allons célébrer le 61ème anniversaire de la création de l'organisation de l'Unité Africaine "OUA". Panafricanistes, panafricains ainsi que les amis des Etats-Unis d'Afrique sont tous conviés à cette cérémonie pour célébrer la journée de l'Afrique», martèlent nos fins limiers.

Les organisateurs indiquent que beaucoup d'activités culturelles et sectorielles sont prévues en ligne et en physique pour donner plus de quintessences à cette célébration.

«Le programme prévoit une table ronde sur les affaires, une soirée de gala et remises de prix ; une exposition et un dîner sur le business et investissement, inventions et innovations, une table sur le développement de la jeunesse et de l'esprit d'entreprise ; culture (spectacles de musiques) et tourisme. Plusieurs intervenants sont attendus pour partager et discuter sur des thématiques approfondies pour le développement du continent dans différents secteurs.», précisent-ils.

Nzuko Africa Week pour le développement et la promotion de la culture africaine

Nzuko Africa Week est une plateforme qui réunit les Africains, les Afro-descendants et les amis de l'Afrique autour d'une rencontre pour échanger et développer leurs idées sur la promotion de la culture africaine, les enjeux socio-économiques et environnementaux. L'idéal est que les africains occupent le devant de la scène dans la conversation attendue depuis longtemps autour du changement du récit, du destin et de la représentation de l'image africaine, dans un partenariat et un développement ouverts et égaux. Créée par AfricaFora, Nzuko prône une réécriture des relations (professionnelles et personnelles) entre l'Afrique et le monde en général, et la France et ses citoyens noirs et africains en particulier, comme l'envisageaient les fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine de sa création en 1963.

A travers ce festival, AfricaFora a pour but de favoriser la promotion et la diffusion de la culture et des produits noirs et africains dans le monde entier. Cette structure vise à raviver les nombreuses idées à l'origine de la création de l'OUA, devenue plus aujourd'hui l'Union africaine (UA). La vision d'AfricaFora est de vivre dans une Afrique indépendante, autonome, autosuffisante et pacifique. Sa mission est de mettre en valeur la culture et les produits noirs et africains ; stimuler le commerce, la coopération et la collaboration intra-africains, et promouvoir les ressources humaines et naturelles de l'Afrique pour une Afrique digne, fière et prospère.