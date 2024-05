Congo-Kinshasa: Signaux forts palpables à Kananga en 2024, PURUK - Jules Kidinda dans la droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi !

Le Coordonnateur Jules Kidinda, du Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga (PURUK), a annoncé hier, jeudi 23 mai 2024, des signaux forts en termes d'initiatives palpables qu'il réalise notamment, sur le plan des infrastructures, pour l'intérêt général de la population kanangaise. Il a dressé ce bilan en marge des travaux de la première session du Comité de pilotage national dudit Projet, à l'Hôtel du Fleuve, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, Capitale de la RD. Congo. Hormis les membres de la boîte et invités de marque, ces assises ont connu également la participation de la Maire de Kananga et du Représentant du Ministre Pius Muabilu de l'Urbanisme et Habitat, qui n'est autre que son Directeur de cabinet. Dans son mot du jour, le Coordonnateur Jules Kidinda a réitéré son engagement ferme à mobiliser les énergies nécessaires, conformément à la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, pour barrer la route aux érosions devenues un danger permanent pour la population et construire de nouvelles infrastructures d'intérêt communautaire. Il a indiqué que parmi les routes à améliorer, dans le chef-lieu de la province du Kasaï-Central, figure la RN41, dont la réhabilitation coûtera 10 millions de dollars américains au Puruk.

Dans le même élan, il a assuré que le Projet dispose également d'un budget de 5 millions, destiné à combattre une vingtaine de sites sous menace des têtes érosives. A l'en croire, l'Office de Voirie et de Drainage (OVD) est mis à contribution pour apporter des améliorations notamment, au niveau des sites de la Monusco et de la SNCC. A la lumière de ses précisions, le Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga, depuis son lancement en 2023, a généré environ 1300 emplois en faveur de la population, et a mis à l'abri du danger environ 500 habitations sur les sites érosifs.

%

Mission salvatrice

« (...), nos interventions vont se poursuivre en 2024 sur les listes longues de sites. Notre approche restera la même, à savoir : prioriser et traiter l'ensemble des sites érosifs menaçant les infrastructures essentielles et les habitations. La stratégie consistera en 2024 à la poursuite des travaux par l'OVD sur les sites prioritaires. Les prévisions budgétaires que nous avons sont de 7 millions dollars. Deuxièmement, nous avons les travaux conservatoires sur 21 sites additionnels qui représenteront un montant de 5 millions. Donc, à part les trois sites prioritaires sur lesquels l'OVD intervient aujourd'hui, nous allons, dans un avenir très proche, intervenir sur 21 sites additionnels sachant que dans chaque site il y a en moyenne 3 à 4 têtes d'érosion. Nous avons également en 2024 les travaux de réhabilitation de la Route nationale N°41. Cette route est importante à Kananga. Nous avons donc prévu d'investir 10 millions de dollars pour la réhabilitation et la modernisation de cette Route nationale 41. Mais, il y a également, en 2024, les travaux définitifs à faire sur les 21 sites additionnels. Non seulement nous allons intervenir rapidement pour arrêter la progression des érosions, mais nous avons aussi prévu pour cela une mission de contrôle qui va surveiller tous les travaux qui seront faits. Nous avons, parallèlement, prévu de développer les stratégies préventives pour la maitrise des érosions à Kananga », a-t-il explicité, dans sa communication.

Gestion transparente et irréprochable !

«Les travailleurs ordinaires ont été recrutés d'une façon démocratique et par tirage au sort après la mise en place des comités de recrutement de la main d'oeuvre en raison d'un comité pour chacun des trois quartiers qui étaient touchés par les érosions. Ce comité de recrutement était composé des responsables de l'entreprise OVD, des autorités communales, ces Chefs des quartiers touchés et par les organisations de la Société civile. Tous les travailleurs disposent des contrats signés avec l'OVD. En plus de cela, nous avons joint un code de bonne conduite que tous les travailleurs ont également signé. Avant de démarrer leurs prestations, tous les travailleurs ont été sensibilisés aux règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Le Projet a au total injecté dans la paie de la main d'oeuvre, un montant global de 1 548 000 dollars américains. Ainsi, le revenu mensuel régulier perçu par chaque travailleur lui a permis de s'organiser avec des activités génératrices de revenus. Il en est de même des familles oeuvrant sur le marché des matériaux de construction. Tous les travailleurs sont aujourd'hui bancarisés et la paie de la main d'oeuvre se fait par circuit bancaire. Autre réalisation, l'unité de gestion de Puruk a affiché de manière constante une belle performance », a-t-il complété, dans son mot de circonstance.

Le satisfecit de la Banque Mondiale

Le Coordonnateur Kidinda s'est félicité, sans langue de bois, de sa gestion et de nombreuses stratégies mises en oeuvre pour permettre de relever les défis. « Plusieurs missions de la Banque Mondiale et visites sur les trois sites prioritaires que j'ai cités tout à l'heure ont relevé avec satisfaction la mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales pendant les travaux... C'est notamment le cas de port des équipements de protection individuelle. Il y a dans chaque chantier la présence des chargés de respect des prescriptions environnementales et sociales de l'OVD, il y a également dans chaque chantier la présence d'une infirmière avec un personnel médical et des produits pharmaceutiques ainsi qu'un registre à jour des cas pris en charge. Nous avons mis en place le mécanisme de gestion des plaintes. Il y a aujourd'hui dans tous les quartiers où se situent les érosions sur lesquelles nous travaillons, il y a des comités locaux de gestion des plaintes qui sont fonctionnels », a-t-il rassuré.

Pour sa part, le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Urbanisme et Habitat a exprimé sa satisfaction au regard des succès enregistrés en si peu de temps par le Puruk en faveur de la population de Kananga. Il a encouragé le Comité de pilotage à ne ménager aucun effort, pour la suite des évènements, aux fins d'accompagner le Chef de l'Etat, qui place le bien-être du peuple au centre de toute action politique durant son passage à la tête du pays.

La Pros.

MOT DE BIENVENUE DU COORDONNATEUR DE L'UNITE DE GESTION DU PURUK A L'OCCASION DE LA PREMIERE SESSION DU COMITE DE PILOTAGE NATIONAL DU PROJET D'URGENCE ET DE RESILIENCE URBAINE DE KANANGA

KANANGA, LE 23/05/2024

Monsieur le Directeur de Cabinet, représentant personnel du Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat;Messieurs les Secrétaires Généraux de l'Administration publique et membres du Comité de Pilotage National du PURUK;Mesdames et messieurs les représentants des Ministères et membres du Comité de Pilotage National du PURUK;Messieurs les Gouverneurs de Province;

Madame le Maire de la Ville de Kananga;

Mesdames et et messieurs les Directeurs généraux

Mesdames et Messieurs les représentants des bénéficiaires du projet;

Honorables invités;

En vos rangs et qualités et tout protocole observé;

C'est pour moi un réel plaisir de faire ce mot de bienvenue à l'occasion de la première session du Comité de Pilotage National du Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga. L'unité de gestion de ce projet que j'ai le privilège de coordonner est très honoré d'assurer le rôle de secrétariat technique des présentes assises. Ce rôle, comme d'ailleurs le cadre juridique dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui ont été définis et créés par arrêté ministériel n0 0024 du 16 février 2023, pris par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, portant création, composition et fonctionnement du Comité de pilotage du Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga.

C'est l'occasion pour moi de saluer et de rendre hommage á Son Excellence Pius Muabilu Mbayu Mukala, ici présent, pour son admirable implication à la conception et à l'émergence du projet PURUK.

C'est en effet grâce à votre dynamisme, votre perspicacité et votre amour pour la population de Kananga, que nous avons franchi, avec satisfaction et en un temps record, au mois de mai 2023, tous les préalables à l'entrée en vigueur de ce Projet.

Je me souviens vous avoir entendu. à plusieurs reprises, à l'occasion des différentes missions de la Banque mondiale aussi bien dans les réunions des conseils de ministres et auprès du Parlememt, plaider pour une intervention urgente sur les têtes d'érosion. .

La ville de Kananga, comme plusieurs centres urbains de la République Démocratique du Congo, est exposée aux érosions et à l'instabilité des pentes. Ce phénomène est en grande partie lié aux activités humaines et à l'urbanisation anarchique. La croissance des zones urbaines génère en effet des quantités croissantes de ruissellement qui érodent les sols et créent de grandes ravines qui menacent la vie humaine et endommagent les infrastructures essentielles et les environnements naturels. La situation est amplifiée par le changement climatique, car des précipitations plus intenses et imprévisibles ont accéléré le rythme de l'érosion.

Les services urbains n'ont pas suivi le rythme de la croissance démographique de Kananga, ce qui a entraîné une baisse des taux d'accès à l'eau, à l'assainissement, au drainage, aux routes et aux services de gestion des déchets solides, et à la réduction de la résilience de la ville aux catastrophes

Sans intervention immédiate de l'Etat, Kananga sera effectivement déconnectée du reste du pays, ce qui en raison de l'importance stratégique de Kananga et de la province du Kasaï central en matière d'échanges et de commerce, aura des impacts sur les autres villes et provinces voisines.

Il était donc essentiel que les travaux de stabilisation des ravines commencèrent le plus vite. D'où le lancement par le Gouvernement de la République démocratique du Congo du Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga, placé sous la tutelle du Ministère de l'Urbanisme et Habitat, sous le financement de la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains.

L'Objectif de développement du Projet est de protéger les habitations et les infrastructures essentielles affectées par l'érosion à Kananga, et renforcer la capacité du gouvernement et des organisations locales en matière de gestion des érosions et en matiere de planification urbaine résiliente au changement climatique.

L'opération proposée par le gouvernement de la République Démocratique du Congo portait deux phases d'actions à mettre en oeuvre simultanement: (a) les interventions d'urgence immédiates au titre de la composante 1, visant à stabiliser les érosions existantes et à atténuer les répercussions sur les personnes et les infrastructures essentielles dans 10 sites qui ont été priorisés par le gouvernement dont 3 prioritaires à faire exécuter en régie par l'OVD; b) la phase d'urgence de gestion résiliente des érosions à moyen et à long terme dans le cadre de la composante 2, visant à s'attaquer - de manière intégrée - aux causes profondes des érosions et à réduire leurs impacts.

Parmi les réalisations majeures du PURUK, après neuf mois de mise en oeuvre, je voudrais citer :

Les infrastructures essentielles menacées par l'érosion des sols sur trois sites prioritaires (SNCC, PK 706 et Monusco), à savoir l'aéraoport national de Kananga, la RN41 et la voie ferrée sont aujourd'hui protégéees; 500 habitations menacées par les érosions, sur un objectif global de 1300, sont protégées; 7,5 km de la Route RN41 ont reprofilés avec effet immédiat sur la reprise de trafic de transport en commun.1300 emplois ont été créés, notamment 1130 tâcherons dont 267 femmes., 100 ouvriers permanents de l'OVD, 100 travailleurs des fournisseurs des engins pris en location, 100 travailleurs des fournisseurs des autres matériaux de quincaillerie et de carrière. Les femmes sont représentées à hauteur de 35%; les jeunes à plus de 70%.Je pêcherai si je ne vous faisais pas ici trois petites confidences:- Les travailleurs ordinaires ont été recrutés d'une façon démocratique par la mise en place des comités de recrutement de la main d'oeuvre, à raison d'un pour chacun des trois quartiers touchés, composés des responsables de l'entreprise OVD, des autorités communales, des chefs des quartiers touchés par les travaux et des organisations de la société civile:- Tous les travailleurs disposentt des contrats de travail signés avec l'OVD et ont tous signé un code de bonne conduite annexé à leur contrat. ils ont été sensibilisés aux règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail;- Le projet a injecté dans la paie de la main d'oeuvre un montant global de 1.548.000 USD;- Le revenu mensuel régulier, perçu par chaque travailleur, lui a permis de s'organiser avec les activités génératrices des revenus « AGR ». Il en est de même des familles oeuvrant sur les marchés des matériaux de construction. l'Unité de gestion du PURUK a affiché, de manière constante, une belle performance environnementale et sociale, y compris ceux liés aux EAS/HS. Plusieurs misions de la Banque mondiale et visites sur les trois sites érosifs prioritaires (MONUSCO, SNCC et PK 706) où l'OVD travaille, ont relevé, avec satisfaction, la mise en oeuvre des mesures E&S pendant les travaux (port d'EPI par les travailleurs, balisage des sites des travaux, présence de chargés E&S de l'OVD sur chaque site, présence sur chaque site d'une infirmerie avec du personnel médical et des produits pharmaceutiques ainsi qu'un registre à jour des cas pris en charge). Le mécanisme de gestion des plaintes est opérationnel. Des comités locaux de gestion des plaintes ont été installés dans tous les quartiers concernés par nos travaux et fonctionnent;

Les atouts de la combinaison du génie civil et du génie vert dans la lutte anti-érosive ont été communiqués aux bénéficiares et leur engagement suscité.

8) Toutes les personnes que nos travaux étaient susceptibles d'affecter ont été indemnisées avant le démarrage desdits travaux;

9) La participation les communautés locales, dans toutes les étapes de la mise en oeuvre, pour une appropriation et pérennisation des solutions que nous mettons en oeuvre est engagée.

Distingués invite,

Mesdames et messieurs,

Malgré ces résultats encourageants, le projet est en train d'explorer les voies et moyens pour accélérer sa mise en oeuvre et booster le décaissement et les engagements. C'est ainsi que nos interventions vont se poursuivre en 2024 sur une liste longue de sites. Notre approche restera la même, à savoir prioriser et traiter l'ensemble des sites érosifs menaçant les principales infrastructures de la ville.

La stratégie consistera à contractualiser rapidement avec des firmes pour (i) la poursuite des travaux commencés par OVD sur les 3 sites prioritaires pour environ 7millions USD, (ii) les travaux conservatoires sur 21 sites additionnels pour environ 5 millions USD, (iii) les travaux sur la RN41 pour environ 10 millions USD, (iv) la mission de contrôle ainsi que les études pour les travaux définitifs sur les 21 sites additionnels pour environ 10 millions USD et enfin (v) les travaux définitifs sur les 21 sites pour environ 50 millions USD.

Nous allons, parallèlement, développer une stratégie préventive pour la maitrise des érosions à Kananga : Ce plan se justifie du fait que les fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Kananga continuent de créer des nouvelles têtes d'érosion et d'aggraver les anciennes. Les menaces sur les infrastructures urbaines et sur les communautés s'amplifient de manière complexe et multiforme. La stratégie préventive, conçue en consultation avec les élus locaux, les citoyens et organisations locaux, et ce de manière inclusive, nous permettra de soutenir les populations vulnérables et de renforcer la capacité des communautés à faire face et à s'adapter aux risques climatiques. Dans ce contexte, un système d'alerte précoce en temps de grandes pluies sera déployé à Kananga pour protéger les populations menacées.

Mesdames et messieurs,

Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer toute notre gratitude aux autorités politiques de notre pays et aux différents établissements publics concernés par le projet pour leur engagement dans sa mise en oeuvre. Aux représentants des communautés bénéficiaires, je demande de rester vigilants et mobilisés autour des différentes activités du projet, gage de sa réussite.

C'est sur cette note d'engagement que nous vous renouvelons nos voeux de bienvenue dans cette salle et vous souhaitons plein succès aux travaux de cette première session du comité de pilotage du projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga, PURUK en sigle.

Je vous remercie de votre attention.

DISCOURS D'OUVERTURE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'URBANISME ET HABITAT A LA PREMIERE SESSION DU COMITE DE PILOTAGE NATIONAL DU PROJET D'URGENCE ET DE RESILIENCE URBAINE DE KANANGA

KINSHASA, LE 23/05/2024

Messieurs les Secrétaires Généraux de l'Administration publique et membres du Comité de Pilotage National du PURUK;Mesdames et messieurs les représentants des Ministères et membres du Comité de Pilotage National du PURUK;Messieurs les Gouverneurs de Province;

Madame le Maire de la Ville de Kananga;

Mesdames et et messieurs les Directeurs généraux

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile,

Distingués invités en vos rangs et qualités respectifs;

Soyez les bienvenus à cette cérémonie.

La première session du Comité de pilotage national que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui et à laquelle vous avez bien voulu participer, en votre qualité de membre de cet organe, est l'aboutissement d'un long processus pour doter nos villes des capacités suffisantes dans le but de conduire une politique de développement urbain résilient et durable.

Rendre nos villes résistantes face aux risques et effets négatifs du changement climatique constitue l'un des piliers du Programme d'actions du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, tendant à réduire la pauvreté et à faire de nos villes les vrais moteurs du développement de notre pays.

Mesdames et Messieurs,

Lutter contre les inondations, la sécheresse, les glissements de terrain et l'érosion des sols qui endommagent les infrastructures essentielles et les habitations, dans presque tous nos centres urbains, et qui par conséquent nuisent à la productivité agricole, nécessite la mobilisation de financements importants.

C'est pourquoi le Gouvernement la République démocratique du Congo, mettant en pratique la vision du Président de la République, soucieux du bien-être de la population, a, à travers le Ministère de l'Urbanisme et Habitat, initié un programme de développement résilient et durable de nos villes face aux impacts du dérèglement climatique.

Nous sommes tous persuadés qu'un tel programme devait passer par une phase expérimentale via un projet pilote.

C'est ainsi que le Gouvernement de la République démocratique du Congo a conçu et mis en oeuvre le Projet d'Urgence et de Résilience Urbaine de Kananga, PURUK en sigle, lequel a été officiellement lancé par le Chef de l'Etat le 23 juin 2023.

C'est ici le lieu de saluer une fois de plus les efforts de la Banque mondiale, notre partenaire stratégique, qui ne cesse de contribuer à renforcer et à développer, à nos cotés, la résilience durable et intégrée des villes congolaises.

Distingués invités;

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de pilotage national;

Comme vous le savez, les activités du projet PURUK sont mises en oeuvre sur base du Plan de Travail et Budget Annuel, PTBA en abrégé, validé par le Comité de pilotage national et approuvé par l'Association Internationale de Développement (IDA), branche de la Banque mondiale.

Il sied de relever que PURUK a démarré effectivement ses activités au début du mois de septembre 2023 et a connu plusieurs contraintes et cas de force majeure qui ont fortement impacté le bon déroulement des activités, notamment la mise en oeuvre du Plan d'Action de Réinstallation des personnes qui allaient être affectées par les travaux de génie civil. Les mesures correctives prises par les différentes parties prenantes ont permis de mettre le projet sur les rails, d'enregistrer de bons résultats, et d'amplifier le nombre de sites d'intervention.

La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de présenter le bilan des réalisations du PTBA 2023, d'examiner et valider les propositions du PTBA 2024 et enfin de formuler des recommandations.

Vous aurez donc à vous prononcer sur les différentes activités retenues au regard des attentes des populations bénéficiaires affectées par la poussée des têtes d'érosions, dans la ville de Kananga.

La validation du PTBA 2024 nous permettra de jouer le rôle qui est le nôtre, à savoir: examiner et répondre aux questions d'ordre stratégique liées à la bonne mise en oeuvre du projet.

Ainsi, j'appelle tous les membres du comité de pilotage à apporter des observations utiles afin de permettre d'améliorer le document soumis à notre appréciation pour sa validation.

C'est par ces mots que je vous renouvelle mes voeux de bienvenue dans cette salle.

Que vive la coopération entre la République Démocratique du Congo et le Groupe de la Banque mondiale;

Que Dieu protège la République Démocratique du Congo, son Président et son Peuple.

Je vous remercie.

Projet de révision constitutionnelle, RDC : Jo Sekimonyo insiste et attire l'attention de la Cenco !

«L'actuelle constitution de la RDC est issue d'un compromis politique entre des factions en conflit, influencée par une expertise étrangère et coloniale. Elle présente d'importantes lacunes économiques et sociales, avec des mesures parfois vagues ou peu ambitieuses, et manque de mécanismes robustes pour protéger les citoyens contre les abus de l'Etat », fait remarquer Jo Sekimonyo, Chercheur et acteur politique RD. Congolais qui, plus est, sollicite une audience à la CENCO afin de dévoiler le bien-fondé de la révision de la Constitution de la RD-Congo.

M. SEKIMONYO

Kinshasa, le 21/05/2024

Adresse élue Cabinet Jireh conseil 1er niveau. Sis 4746, Commune de la Gombe Kinshasa-RD Congo

+(243) 818 918 696