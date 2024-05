Congo-Kinshasa: Après son brillant passage à Madeleine à Bruxelles - Le trophée 'Rumba Prize' décerné à Nyoka Longo pour sa longévité sur la scène musicale

Le choix porté sur Joseph Roger M'vula Nyoka Longo dit Jossart Mfumu wa Longo se justifie non seulement par rapport à sa ténacité dans la gestion du groupe musical Zaiko Langa Langa mais aussi par ses prouesses artistiques. Il est aujourd'hui l'une des âmes vivantes de la rumba congolaise. De mains de maître, cet artiste musicien, de haut de ses 70 ans d'âge, conduit et gère avec perspicacité toujours cet orchestre devenu pratiquement patrimoine national.

C'est dans ce contexte que le trophée Rumba Price, initié pour récompenser les artistes musiciens congolais ayant excellé dans la promotion de la musique congolaise, a été décerné, à Bruxelles, à Jossart Nyoka Longo. Cette cérémonie de remise du prix est intervenue après le succès récolté par l'artiste et Zaiko le 19 mai dernier en la salle Madeleine dans la Capitale belge.

«C'est de son vivant que nous avons décidé de célébrer sa carrière musicale qui s'étend de 1969 à l'éternité. Ce trophée d'hommage constitue une expression simple et officielle de l'amour que nous portons pour la culture. Nous avons voulu célébrer votre longue carrière musicale dans l'amitié familiale et vous remercier pour la fierté que vous apportez à la communauté », a déclaré Mme Lydia Mutyebele, échevine de la ville de Bruxelles au Logement, au patrimoine et à l'égalité des chances, lors de la remise du trophée à Nyoka Longo.

Bien avant, Klay Mahungu, producteur musical et initiateur du Rumba Prize, avait loué les qualités du chanteur qui s'est distingué par sa discipline, sa longévité et sa prestation comme chanteur et danseur particulier tout au long de sa carrière dans Zaiko Langa Langa, depuis la création de cet orchestre en 1969 jusqu'à nos jours.

« Cinquante-cinq ans après, cet homme d'exception qui, en compagnie de ses jeunes collègues, a influencé la rumba congolaise, en accélérant son tempo et en supprimant le saxophone dans la musique jeune, devait, sous d'autres cieux, circuler en jet privé et dans des véhicules de légende», a-t-il souligné.

La cérémonie d'hommage à l'artiste musicien Nyoka Longo a été marquée par plusieurs témoignages, dont celui écrit par le sénateur Didier Mumengi et lu par Klay Mahungu, dans lequel l'auteur retrace l'historique de Zaiko depuis sa création.

L'assistance a également salué la présence du Professeur et écrivain congolais André Yoka Lye Mudaba, qui, dans son mot, est revenu sur l'histoire de Zaiko. Pour lui, la naissance de cet ensemble musical des jeunes "fondamentalement anticonformiste", est venue bousculer la rumba Odemba pour imposer la rumba soft.

« Dans cette dynamique novatrice, un nom émerge, Jossart Nyoka Longo, qui mène seul la barque, traversant des vagues malgré les défections et tenant en haleine les générations », a commenté Yoka Lye Mudaba.

C'est depuis l'âge de 16 ans, que Nyoka Longo a intégré Zaiko où il fait partie des premières recrues qui ont participé au premier concert marquant la sortie officielle du groupe le 24 décembre 1969 à Kinshasa. Malgré les multiples défections qui ont émaillé l'histoire de cet orchestre, "Mfumu wa Longo" est le seul musicien dans l'histoire de Zaiko de n'avoir jamais quitté le groupe pour aller ailleurs.

Il est resté fidèle à lui-même et à cette formation musicale qu'elle continue de diriger sur la scène nationale et internationale. Sa politique de gestion a fait de Zaiko l'orchestre le plus stable et ancien de la République.

55 ans d'existence, Zaiko tient la route et continue de parcourir le monde pour distiller de la bonne musique made in Congo.

Très charismatique, ce chanteur grandi dans les enseignements catholiques a écrit les plus belles pages de Zaiko. Sa vie se confond avec celle de cet ensemble. On ne peut jamais parler de ce groupe sans évoquer le nom du Président N'yosh qui est réputé comme une grande icône que les jeunes considèrent comme un sage dans l'histoire de la Rumba congolaise et aussi comme une référence pour la génération future dans la musique.