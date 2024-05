Madagascar: Trois Étudiants Malgaches en Chine pour la Finale Internationale de l'ICT Competition 2023-2024

Shenzhen, le 23 Mai 2024 - La compétition HUAWEI ICT Competition 2023-2024, une plateforme mondiale pour l'échange de talents en technologies de l'information et de la communication (TIC), entre dans sa phase finale et arbore comme le thème "Connection, glory and future". En effet, pour cette 8ème édition, le concours Huawei ICT 2023-2024 sur le thème "Connexion, gloire et avenir" a attiré plus de 170000 étudiants de plus de 2000 universités et collèges dans 80 pays et régions du monde. Parmi les 74 pays participants représentant 7 régions du monde, Madagascar se démarque avec trois étudiants exceptionnels qui ont réussi à se qualifier pour cette prestigieuse étape.

L'équipe nationale de Madagascar, composée de RAKOTOARISON Naly Ny Ianja, KANTOHERY Tsitohaina et Tsitohaimbita Jean De Dieu RANDRIAMANANJARA, représente fièrement la Grande-île dans la catégorie Network Track (Réseau). Ces jeunes talents malgaches ont fait preuve d'une détermination sans faille et d'une préparation intensive pour se hisser parmi les meilleurs de la compétition régionale, surmontant ainsi la concurrence féroce de 76 participants de l'Afrique Subsaharienne.

Cette année marque la troisième participation de Madagascar à la compétition HUAWEI, qui en est à sa 8e édition. Avec des catégories telles que l'Innovation, le Computing, le Cloud et le Network, l'ICT Competition offre une plateforme inestimable pour promouvoir le développement des compétences numériques chez les étudiants du monde entier. Madagascar se distingue cette année exclusivement dans la catégorie Network, démontrant ainsi son expertise croissante dans ce domaine crucial des TIC.

%

Pour HUAWEI, l'ICT Competition est bien plus qu'un simple concours. Il s'agit d'un événement international dédié à l'échange de talents TIC, favorisant une intégration harmonieuse entre l'industrie et l'éducation. Tout au long de cette compétition, les étudiants participent à des laboratoires pratiques, à des ateliers et à des scénarios réels, guidés par des instructeurs certifiés Huawei, tout en apprenant sur les technologies Huawei. La participation de Madagascar a cette prestigieuse concours prouve l'engagement de Huawei Madagascar en offrant un soutien précieux et un accompagnement personnalisé à ses représentants, contribuant ainsi à leur succès.

La cérémonie de clôture et l'annonce des résultats de cette 8e édition de l'ICT Competition auront lieu le 26 Mai 2024, au Shangri-La Hotel de Shenzhen. Nous attendons avec impatience de voir nos brillants étudiants malgaches briller sur la scène mondiale et de célébrer leur succès dans cette aventure passionnante de l'innovation technologique.

Pour plus d'informations et pour suivre les résultats en direct, veuillez visiter le site web officiel de l'ICT Competition.