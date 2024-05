Afrique: Indonésie - Clôture de la 10ème édition du Forum mondial de l'eau

Bali (Indonésie) — Les travaux de la 10ème édition du Forum mondial de l'eau, tenue sous le thème "L'eau pour une prospérité partagée", ont pris fin vendredi à Bali, en Indonésie.

La cérémonie de clôture a été marquée par l'adoption du programme "Bali Basin Action Champions Agenda", qui soutient la gestion des bassins fluviaux pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Ce programme comprend des mesures de collaboration internationale telles que l'Initiative des bassins jumeaux (TBI), qui vise à renforcer l'échange d'expériences entre les organisations mondiales oeuvrant dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au niveau des bassins fluviaux nationaux et transnationaux.

La cérémonie de clôture a également vu la remise du Grand Prix mondial de l'eau de Kyoto à Iffah Rachmi, une experte indonésienne engagée dans le domaine de l'implication des jeunes dans les questions liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène.

Le Forum de Bali a, par ailleurs, été marqué par la ratification d'une déclaration ministérielle à la suite d'une réunion ministérielle (20-21 mai) ayant connu la participation de 106 pays et 27 organisations internationales.

Cette déclaration prévoit l'institution d'une Journée mondiale des lacs, la création d'un Centre d'excellence pour l'eau et la résilience climatique et la promotion d'une gestion intégrée des ressources en eau sur les petites îles.

%

La 11ème édition du Forum mondial de l'eau aura lieu en 2027 à Riyad, en Arabie saoudite, sous le thème "Agir pour un avenir meilleur".

La 10ème édition du Forum mondial de l'eau, qui a rassemblé des responsables gouvernementaux et d'institutions internationales, des experts et acteurs du secteur, a constitué un moment fort d'échanges et de partage d'expériences sur les problématiques liées à l'eau.

A l'occasion de ce Forum, le ministère de l'Équipement et de l'Eau a mis en place un pavillon au centre de convention de Nusa Dua, qui a accueilli plusieurs événements animés par des experts marocains et étrangers dans des domaines liés à l'eau. La cérémonie d'ouverture de ce Forum a été marquée par la remise de la 8ème édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l'eau à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en reconnaissance de son engagement en faveur de l'agenda mondial de l'eau et de la sécurité alimentaire.