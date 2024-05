Afrique: Basketball africa league 2024 / Final 8 à Kigali - L'AS Douanes à l'assaut du gratin africain

Après la Conférence du Sahara, l'As Douanes engage demain samedi, la phase finale du basketball Africa League (BAL) à BK Arena à Kigali au Rwanda. Finalistes de la dernière édition, les champions du Sénégal ambitionne d'inscrire leur nom dans cette compétition. Pour ces play offs, les 8 équipes disputeront quatre matchs de classement suivis des quarts de finale qui se joueront les 26 et 27 mai. Les demies-finales auront lieu le 29 du même mois et la finale de la compétition, le 1er juin.

L'As Douanes aborde ce vendredi la Finale 8 de la Basketball Africa League (BAL) qui se joue du 24 au 1er juin au BK de Kigali, au Rwanda. Les éliminatoires et finales de la BAL 2024 débutent par un tour de classement où la meilleure équipe affrontera qui suit dans l'ordre de classement. Les huit équipes du Play off 2024 ont été classées en fonction des points accumulés lors de la phase de conférence. Il s'agit respectivement de FUS Rabat Basketball (Maroc), Petro de Luanda (Angola), Al Ahly (Égypte), Al Ahly Ly (Libye), Rivers Hoopers (Nigeria), AS Douanes (Sénégal), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et US Monastir (Tunisie). Cette première phase sera suivie de matchs des quarts de finale à élimination directe. Pour sa première sortie, les Gabelous retrouvent demain samedi sur le parquet de Kigali, l'équipe des Rivers Hoopers du Nigeria.

Des retrouvailles qui s'annoncent explosives entre deux formations qui se sont déjà affrontées à deux reprises lors de la Conférence Sahara avec une victoire pour chacune. Ces retrouvailles seront un test majeur pour les Gabelous. Une bonne entrée ne serait en effet pas mal pour la confiance. S'il n'a pu disposer, comme souhaité, des renforts, le coach Mamadou Gueye « P Bi » devra compter sur le même effectif pour aller conquérir son premier titre après sa place de quart de finale lors de la première saison et surtout une place de finale lors de la précédente édition. Le vainqueur entre l'As Douanes et Rivers Hoopers, retrouvera celui qui opposera les Angolais de Petro de Luanda au Tunisien de l'Us de Monastir. Les rencontres des quarts de finale se joueront les 26 et 27 mai, alors que les demies-finales auront lieu le 29 du même mois. La finale de la compétition se jouera, quant à elle, le 1er juin.

%

A rappeler que 12 équipes africaines ont pris part à la saison du BAL 2024, qui s'est déroulée sous forme de 3 conférences (Kalahari, Nil et Sahara). Chaque tournoi a réuni 4 clubs qui se sont affrontés en aller et au retour. Les deux meilleurs clubs de chaque conférence, ainsi que les deux meilleurs troisièmes se sont qualifiés pour cette 4e édition à Kigali.