Cameroun: BIP 2024 - La stratégie camerounaise pour booster l'emploi local

L'atelier de présentation des résultats de l'estimation du Budget d'Investissement Public (BIP) pour l'année 2024, tenu ce 22 mai à Yaoundé, co-organisé par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a mis en lumière les enjeux cruciaux de l'emploi au Cameroun. Avec un BIP estimé à 1 625 milliards de FCFA, l'OIT souligne l'importance de réconcilier ce budget avec la création d'emplois significatifs pour les Camerounais.

La réduction constante du nombre d'emplois créés par le BIP depuis 2021 est préoccupante, et l'OIT insiste sur la nécessité de renforcer la dimension emploi dans le budget d'investissement public. Le spécialiste des programmes politiques à haute intensité de main d'oeuvre au bureau de l'OIT pour l'Afrique centrale a révélé que le BIP 2024 pourrait générer 235 714 opportunités d'emplois et 86 699 emplois à plein temps.

Les infrastructures de petite et moyenne taille (catégorie 3) pourraient représenter 91,21% des emplois en opportunités et 66,60% des emplois à plein temps. Cependant, une tendance baissière est observée depuis 2021, avec une réduction du nombre total d'opportunités d'emplois de 451 995 à 235 714. Cette baisse pourrait refléter une insuffisance dans la prise en compte des instructions du Président de la République, qui demande de renforcer le caractère inclusif de la croissance économique, notamment à travers les approches HIMO (Haute Intensité de Main d'OEuvre) et de développement local.

Pour inverser cette tendance, il est impératif que les administrations formulent des projets utilisant des techniques HIMO et des matériaux locaux, en particulier dans la construction d'édifices publics et les programmes d'habitat social.

Le BIP 2024 se chiffre à 1 737,3 milliards de FCFA en Autorisations d'Engagement et 1 652 milliards de FCFA en Crédits de Paiement, répartis en 54 chapitres, 144 programmes, 274 actions, 605 projets, et 8 459 tâches/opérations. Les infrastructures de petites et moyennes tailles représentent environ 60% des tâches et 30% des dépenses en crédit de paiement, tandis que les infrastructures de grandes tailles, bien que ne représentant que 3% des tâches, correspondent à plus de 30% des dépenses.

Le BIP 2024 présente une opportunité sans précédent pour le Cameroun de stimuler l'emploi et de promouvoir une croissance économique inclusive. Il est essentiel que les projets à venir soient conçus de manière à maximiser la création d'emplois et à soutenir le développement local, en accord avec les directives nationales et les aspirations des citoyens camerounais.