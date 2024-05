Sénégal: Fondation Ocp - Un projet sur la Grande muraille verte parmi les réalisations phares en 2023

La Fondation Ocp vient de publier son rapport d'activité 2023, axé sur la thématique de «Favoriser des Transformations Inspirantes pour bâtir un avenir en commun ».

Selon une note d'information la Fondation Ocp, en tant qu'opérateur de transformation, s'engage pleinement à catalyser un développement humain durable, aussi bien au Maroc que dans le Sud global. Le pouvoir de l'innovation sociale pour élever les communautés vers de nouveaux sommets est une conviction profonde. Sa mission, simple mais ambitieuse, consiste à renforcer l'autonomie et la résilience des communautés à travers un progrès socio-économique inclusif, en développant les compétences et en partageant les connaissances.

«En 2023, fidèle à ses principes fondateurs et à sa vision de servant leader, la Fondation Ocp a élargi ses horizons, adapté ses approches et affiné ses actions pour avoir un impact encore plus fort. En prônant l'accès à l'excellence et au savoir pour tous, en investissant dans la recherche et le développement, en stimulant l'innovation sociale et en renforçant l'engagement communautaire face au changement climatique, elle a contribué à tisser les fils d'un avenir plus prometteur et plus durable », lit-on dans la note. Parmi les projets phares déployés en 2023, il le changement climatique, biodiversité et sécurité alimentaire.

«Notre soutien en cours pour l'Agence sénégalaise de reboisement et la Grande muraille verte (Asergmv), des informations détaillées sont disponibles dans le document fourni. Ce partenariat triennal a donné lieu à de nombreuses initiatives impactantes », précise-t-on.

En juin 2022, ajoute la même source, notre Fondation a noué un partenariat avec l'Asergmv pour déployer un projet pilote destiné à réduire les effets du changement climatique sur l'environnement et sur les conditions de vie des populations vulnérables. Dans le cadre de ce partenariat triennal, de nombreuses initiatives ont été déployées en 2023. Il s'agit particulièrement de la l'agriculture communautaire. Sur ce volet, le projet a permis l'accompagnement des coopératives dans la valorisation des produits agricoles de la Grande Muraille verte ; réalisation de l'étude de diagnostic des besoins des coopératives Mbaye Awa et Widou ; organisation de quatre sessions de formation au profit de 80 femmes bénéficiaires des groupements Widou et Mbaye Awa ; acquisition de petits matériels agricoles au profit des groupements féminins.

Il y a également l'aménagement de deux fermes agricoles communautaires de 40 hectares (forages, châteaux d'eau, pompage solaire, irrigation localisée, clôture, pépinière, stockage) ; collaboration avec Ocp Africa et Asergmv pour renforcer les capacités entrepreneuriales des communautés locales et la réalisation d'une étude sur les chaines de valeur de la Grande muraille verte. Le renforcement des capacités a été aussi déroulé dans le cadre du projet. Il en est de même de la recherche & développement dans la Grande Muraille verte avec la mise en place d'un fonds de recherche pour l'identification de solutions adaptées pour renforcer la résilience des communautés sahéliennes face aux défis du changement climatique.