Ile Maurice: Abel, le chanteur aux millions de vues

Ses vidéos cumulent les millions de vues sur YouTube et ses chansons s'écoutent en boucle à travers l'île. Abel Miguel Vaythilingon de son nom d'artiste Abel est originaire de Curepipe et est issu d'une famille de musiciens. À seulement 24 ans, Abel s'impose déjà comme une figure montante de la scène musicale mauricienne. Aujourd'hui, il prépare activement un morceau qui va s'intituler Ti Fleur.

Abel a trouvé son inspiration dans la musique gospel, genre avec lequel il a fait ses premiers pas : «Tout a commencé avec le gospel. En 2020, pendant le confinement, j'ai commencé à publier des reprises sur mes réseaux sociaux. Les gens les ont vraiment appréciées et c'est ce qui m'a encouragé à commencer à écrire mes propres chansons. La rencontre avec Tii Alexandre, Bomboclak et Bigg Frankii m'a également aidé à percer dans la musique». Abel va s'essayer aux instruments et va jeter son dévolu sur la guitare. En 2022, Abel a signé son premier single. «J'ai chanté Dingue dingue en duo avec Tii Alexandre. La chanson a vraiment bien marché.» Ce succès a été suivi en juillet par un nouveau hit, «To tousel».«Si Dingue Dingue m'a fait connaître du grand public, To tousel a largement contribué à ma popularité, et j'en suis très fier.» La chanson va ouvrir encore plus les portes pour Abel qui va se lancer davantage dans la musique ayant eu la confirmation qu'il attendait et les titres à suivre vont s'enchaîner le propulsant plus sur la scène et faisant de lui un des chanteurs les plus appréciés de la nouvelle génération. Abel fera sensation au Mauritius Open Air Festival en juillet dernier à Londres, marquant sa présence sur la scène live.

Actuellement, Abel travaille sur un projet intitulé Ti Fler, une chanson en hommage aux femmes fortes dont les efforts quotidiens ne sont pas suffisamment mis en lumière. La vidéo de cette chanson circule déjà sur TikTok, trouvant un écho favorable auprès du public. Ce morceau sera également inclus dans son prochain album, qui sortira prochainement. Abel exprime sa gratitude envers ses amis et collaborateurs, notamment Ti Alexandre et Bomboklak : «Je me souviens que mes amis ont toujours été là pour moi, même à mes débuts.» Leur soutien indéfectible a été une source de motivation constante dans son parcours musical. Abel continue de captiver le public avec son talent et son dévouement, et son avenir dans la musique s'annonce des plus prometteurs.