Ile Maurice: Des mesures pour les droits des personnes transgenres au pays

Ne laissons personne de côté : égalité, liberté et justice pour tous/toutes. Tel est le thème de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOBIT) célébrée le 17 mai chaque année. À cette occasion, le Collectif Arc-en-Ciel (CAEC) a présenté des propositions visant à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes transgenres à Maurice.

Lors d'une rencontre tenue au Cercle de Beau-Bassin, les membres du CAEC ont dressé le bilan du projet Avancement des droits des personnes transgenres à Maurice, soutenu par le haut-commissariat australien et le Fonds canadien d'initiatives locales. Hans Telvave, chargé du projet, a dévoilé un plaidoyer avec quatre propositions clés, dont une qui garantit la reconnaissance juridique de l'identité de genre et rationalise les procédures de changement de nom pour assurer un accès égal aux droits. Dans une deuxième proposition, le CAEC se réfère à la protection contre la discrimination qui repose sur l'adoption d'une législation anti-discrimination complète, la criminalisation du mégenrage, et la possibilité de fournir des mécanismes de soutien aux victimes de violence et de harcèlement transphobes.

Le CAEC mise aussi sur le création d'espaces sûrs et inclusifs pour favoriser des environnements accueillants dans les écoles, lieux de travail, espaces publics et familles, et pour renforcer les efforts de sensibilisation afin de promouvoir la compréhension des identités transgenres. Le collectif propose également d'améliorer les soins de santé afin de garantir un traitement hormonal substitutif abordable et accessible, de créer des établissements médicaux spécialisés pour la chirurgie de réattribution sexuelle et de fournir des soins de santé mentale adaptés.

Hans Telvave a présenté le bilan de la campagne de sensibilisation Trans & citoyen mauricien, lancée en début d'année et qui a touché plus de 600 000 personnes via des vidéos et les réseaux sociaux. «Ce projet a permis de sensibiliser des milliers de Mauriciens et de promouvoir le dialogue. Cependant, la lutte pour la pleine égalité des personnes transgenres à Maurice est loin d'être terminée. Le CAEC appelle le gouvernement, la société civile et tous les individus à unir leurs forces pour une société plus inclusive», a déclaré Dimitry Ah-Yu, président du CAEC. Il a aussi souligné la nature évolutive de l'homophobie et la nécessité d'une vigilance constante.