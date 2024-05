Ile Maurice: Quatre prétendants pour un trône !

Les choses sérieuses débutent ! En effet, les quatre meilleures équipes masculines à l'issue de la phase préliminaire, entament les play-offs ce samedi 25 mai. Les quatre heureux élus sont le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, le Port-Louis Fire Star, le Club sportif de Pamplemousses et le Quatre-Bornes VBC qui se sont classés dans cet ordre à l'issue de cette première phase. Les compteurs sont désormais remis à zéro et on s'attend à une bataille féroce.

Deux rencontres sont au programme de la première journée des play-offs, A 16h, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC sera opposé au Quatre-Bornes VBC, une équipe qu'il vient de battre en quatre sets, 25-20, 25-20, 20-25, 27-25, lors de son dernier match des préliminaires. Puis, à 17h30, le Port-Louis Fire Star affrontera le champion en titre, CS Pamplemousses. Les Port-Louisiens qui restaient sur une dynamique victorieuse ont connu une premiere défaite lors de leur dernier match des préliminaires, samedi dernier, face au Curepipe Starlight SC (25-14, 28-30, 21-25, 25-14, 9-15), tandis que les Nordistes ont enregistré un succès en quatre sets contre Buswell VBC (25-23, 25-18, 19-25, 25-19).

« Comme je le disais depuis le début, le plus important était la qualification pour les play-offs et nous avons franchi ce palier, Désormais, nous n'aurons plus droit à l'erreur. J'espère pouvoir compter sur certains joueurs qui étaient blessés lors des préliminaires. Kheemesh Namah a repris mais il n'est pas encore à 100 %. Frédérick Rose a repris l'entraînement il y a une semaine. Si je peux compter sur Kevessen Marday, le premier passeur, qui n'a pas encore repris l'entraînement toutefois, nous serons capables de bien faire. Je suis convaincu que la fraîcheur physique jouera un rôle important car il n'y aura pas grand temps pour récupérer entre les matches. Cela s'annonce palpitant », indique Sanjeev Jundoosing, entraîneur de Pamplemousses.

Vice-champion la saison dernière, le Port-Louis Fire Star espère faire mieux cette fois. Cependant, leur défaite lors de leur ultime sortie des préliminaires laisse planer un doute. Mais le coach, Melchior Miniopoo est d'avis que ses protégés sauront se reprendre. « Il y a des jours sans et c'est ce qui explique notre défaite devant Curepipe. Rien n'a été en notre faveur, même la chance n'était pas de notre coté. Mais les joueurs sont passés à autre chose. Je leur ai parlé et je suis certain qu'ils sont prêts à se donner à fond de nouveau. On va aborder ces play-offs dans un état d'esprit positif », rassure-t-il.

« Toutes les équipes ont leurs chances »

Camp Ithier a terminé, certes, premier, après les préliminaires mais sa défaite devant Port-Louis et la copie rendue face à Quatre-Bornes n'ont pas été du goût de l'entraîneur. Deepak Aungnoo. «Nous avons bien démarré le championnat et enchaîné les victoires et je n'avais rien à reprocher aux joueurs mais à partir du match contre Port-Louis, l'équipe est devenue méconnaissable. Il y a des secteurs ou les choses n'ont pas fonctionné. Nous avons des difficultés pour y remédier. Les deux sets remportés contre Quatre-Bornes m'ont donné confiance mais les joueurs sont retombés dans leurs travers lors du troisième. Le cote positif est que j'ai vu les failles avant les play-offs et il s'agira de trouver les solutions. Il faut se remettre au travail. Dans ces play-offs, toutes les équipes ont leurs chances. Si on veut être champion, il faut prendre son destin entre ses mains. Nous allons devoir faire avec l'absence de Gilbert (Alfred) et les blessures (Jeffrey Noblet)», déclare-t-il.

Al Zakiyy Ozeer, entraîneur du Quatre-Bornes VBC, regrette que la préparation de son équipe n'ait pas été optimale. Cela en raison du fait que le transfert de deux joueurs en provenance du Curepipe Starlight SC a été bloqué. « Ces deux joueurs avaient commencé à s'entraîner avec nous depuis août dernier et s'étaient intégrés mais le Curepipe Starlight a bloqué leur transfert. Cela a perturbé nos plans et nous avons du faire appel aux anciens à l'instar d'Eric (Louise), Evans (Sauteur) entre autres. Mais au niveau du jeu d'ensemble, nous avons souffert à cause de cela. L'affaire est devant e Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et j'espère qu'un dénouement favorable interviendra dans les jours à venir. Leur venue au sein du club peut changer les données en notre faveur », explique-t-il.

Les matches retour des play-offs débuteront le 6 juin.

PFS : Le Port-Louis Fire Star veut se remettre sur le chemin du succès après avoir concédé la défaite face au Curepipe Starlight SC lors de la dernière journée des préliminaires.

Le calendrier des matches aller

Samedi 25 mai

16h : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs Quatre-Bornes VBC 17h30 : Port-Louis Fire Star VBC vs CS Pamplemousses

Mardi 28 mai

19h30 : CS Pamplemousses vs Faucon Flacq Camp Ithier VBC

Mercredi 29 mai

19h30 : Port-Louis Fire Star VBC vs Quatre-Bornes VBC

Vendredi 31 mai

18h30 : Quatre-Bornes VBC vs CS Pamplemousses

Samedi 1er juin

17h : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs Port-Louis Fire Star VBC