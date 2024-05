Afrique: La FAO préconise une protection sociale solide pour relever les défis de la pauvreté en Afrique

Addis Ababa — Le Sous-Directeur général et Représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), M. Abebe Haile-Gabriel, a insisté sur le besoin urgent d'étendre la couverture et l'adéquation de la protection sociale en Afrique, en particulier dans les zones rurales.

Dans son article publié aujourd'hui, M. Abebe indique que la pauvreté et la faim en milieu rural sont de sinistres compagnons et se superposent souvent à l'emploi agricole en Afrique.

L'Afrique est également très vulnérable aux effets du changement climatique, et une proportion importante de la population rurale travaillant dans l'agriculture est particulièrement exposée à ces effets.

Quelque 389 millions de personnes vivent dans la pauvreté en Afrique, tandis que 282 millions de personnes sont confrontées à une crise de la sécurité alimentaire. Plus d'un milliard d'Africains n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine.

Bien que les femmes représentent 60 % du secteur rural, elles sont confrontées à une insécurité alimentaire plus importante que les hommes, et les agricultrices ont souvent du mal à accéder aux moyens de production et aux services d'inclusion économique tels que le crédit, a déclaré le représentant.

Dans ce contexte, il a souligné que la protection sociale - qui comprend l'assistance sociale, la sécurité sociale et le bien-être social - joue un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté, l'atténuation de la faim, l'amélioration de la sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience et la contribution à des moyens de subsistance productifs.

La protection sociale comprend un ensemble diversifié de politiques et de programmes qui s'attaquent aux vulnérabilités économiques, environnementales et sociales à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté en protégeant et en promouvant les moyens de subsistance.

L'accès à la protection sociale accroît considérablement la capacité des pauvres des zones rurales à assurer leur propre sécurité alimentaire tout en renforçant les moyens de subsistance durables, avec des effets multiplicateurs sur les économies locales et nationales.

En outre, il a le potentiel de modifier positivement les relations de pouvoir au sein des ménages, en renforçant l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui porte ses fruits dans de nombreux secteurs.

À l'heure actuelle, seuls 17 % environ de la population africaine bénéficient d'au moins une prestation de protection sociale, ce chiffre passant à 27,1 % pour les personnes âgées du continent qui perçoivent une pension de vieillesse, selon M. Abebe.

Des millions de travailleurs ruraux informels, d'enfants, de mères avec des nouveau-nés, de chômeurs, de personnes incapables de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, de personnes handicapées et bien d'autres encore se retrouvent donc dans le dénuement.

Il a insisté sur le besoin urgent d'étendre la couverture et l'adéquation de la protection sociale en Afrique, en particulier dans les zones rurales.

Dans le cadre du Partenariat mondial pour la protection sociale universelle, la FAO s'est engagée à aider les États membres à étendre la portée des systèmes et mesures de protection sociale appropriés au niveau national d'ici à 2030.

La FAO réunira des experts en protection sociale, des universitaires, des acteurs de la société civile et d'autres partenaires de l'espace de développement rural à Kampala, en Ouganda, pour un dialogue régional sur la protection sociale les 28 et 29 mai.

Cet événement permettra d'explorer comment la cohérence peut être atteinte pour conduire la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. Le dialogue explorera les options permettant d'étendre la protection sociale aux populations rurales à travers l'Afrique.