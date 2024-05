Afrique Centrale: Luanda - L'UNSAC encourage les initiatives de paix et de réconciliation dans la région des Grands-Lacs

Le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Téte António, a salué les efforts du président angolais João Lourenço en faveur de la paix et de la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Il a souligné le rôle crucial de Lourenço dans des processus importants, tels que la pacification de l'est de la République Démocratique du Congo (RDC) et l'amélioration des relations entre ce pays et le Rwanda dans le cadre du Processus de Luanda.

Les travaux de cette réunion se déroulent sous le thème : « Les initiatives de médiation au niveau régional : enjeux et opportunités ». Cette rencontre se tient dans un contexte tendu pour la RDC, qui fait face à une agression rwandaise et a récemment connu une tentative de coup d'État.

Depuis le vendredi 24 mai, l'Angola préside le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique Centrale (UNSAC), un mandat qui se poursuivra jusqu'en novembre de cette année. Dans son discours, Téte António a insisté sur l'importance du thème de la réunion, reflétant la volonté politique des États membres de résoudre pacifiquement les défis régionaux.

Représentant la RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, est à Luanda depuis mercredi soir. Il dirige une forte délégation du gouvernement congolais, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et le ministre d'État à l'Intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi.

Le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale comprend les pays suivants : l'Angola, le Burundi, le Gabon, le Cameroun, la République du Congo, la République Démocratique du Congo (RDC), São Tomé-et-Príncipe, le Rwanda, le Tchad, la République Centrafricaine (RCA) et la Guinée Équatoriale.